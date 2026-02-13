Enhetschefer för sommarvikariat i Söderhamns kommun
2026-02-13
Trivs du med att leda, engagera och skapa delaktighet? Är du idérik och har ett helhetsperspektiv? Vi söker nu vikarierande enhetschefer till sektor Välfärd sommaren 2026, välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som enhetschef inom sektor Välfärd ansvarar du för arbetsledning och för att, tillsammans med dina medarbetare, göra verklig skillnad för människor i Söderhamns kommun.
Du har en operativ ledarroll där du arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö och planering på enheten.
En central del av uppdraget är att leda genom andra, vilket ställer krav på din förmåga att delegera och skapa förutsättningar för medarbetarnas ansvarstagande och delaktighet. Då verksamheten och målgruppen ofta förändras behöver du vara flexibel och kunna anpassa arbetssätt samt resurser utifrån aktuella behov. I delar av det administrativa arbetet har du stöd av en samordnare eller teamsamordnare.
Din kompetens
Vi söker dig som har en pågående eller slutförd högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har ett genuint intresse och engagemang för arbetsledning. Tidigare erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunal verksamhet eller annan relevant arbetslivserfarenhet är meriterande.
B-körkort är ett krav, liksom god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har förmåga att behålla lugnet och fatta välgrundade beslut även i stressade situationer. Du är självständig och vågar agera utifrån din professionella bedömning. Genom öppenhet och dialog skapar du förtroendefulla relationer och god samverkan, både inom den egna enheten och med externa samarbetspartners.
Du har ett helhetsperspektiv och förstår din roll i ett större sammanhang, där verksamhetens bästa står i fokus. Du har även förståelse för ekonomiska samband och bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, med förståelse för människors olika förutsättningar och en pedagogisk förmåga att nå fram. Du skiljer på det personliga och professionella och anpassar ditt förhållningssätt efter situation och behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd Kontakt
Birgitta Löjdström 0270-75264
9742758