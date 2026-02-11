Enhetschef VA- Utbyggnad dagvatten
2026-02-11
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Värmdö kommun är i en expansiv tillväxtfas och står inför att möta och forma framtidens Värmdö.
Samhällsbyggnadskontoret har ett brett ansvar inom översikts- och strategisk hållbar samhällsplanering och VA är ett prioriterat område.
VA-enheten i Värmdö kommun ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här genomförs nu omfattande satsningar på vatten och avlopp för att möta behovet av utbyggd infrastruktur.
Vi söker nu en Enhetschef VA och dagvatten, som ska ansvara för utvecklingsarbetet och rapportera till Avdelningschefen VA och Avfall. Rollen innebär ett stort strategiskt och ekonomiskt ansvar med en omfattande investeringsportfölj samt personalansvar för cirka 13 medarbetare och därutöver externa konsulter.
Arbetsbeskrivning
Du har det övergripande ansvaret för VA-utbyggnaden, val av VA-teknik och systemlösningar tillsammans med driftenheten. Du ansvarar för projektportföljen och för projektekonomin och även för anläggningstaxan i VA-projekten. Du leder medarbetare inom projektering, upphandling och projektledning. Du är delaktig i styrgrupper för projekt och även i byggmöten vid behov.
Du agerar projektbeställare, jobbar med konsultupphandlingar/beställningar och du har budget- och personalansvar, bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och främjar god arbetsmiljö.
I ditt ansvar ingår även administration och rapportering och du förväntas skapa och underhålla goda samarbeten med externa aktörer som t ex Nacka Vatten och Avfall, Stockholms Vatten och Käppalaförbundet.
Eftersom du kommer att verka i en politiskt styrd verksamhet är du även föredragande inför nämnd tillsammans med Avdelningschef VA och Avfall. Du samarbetar också med andra inom samhällsbyggnadskontorets avdelningar/enheter för exploatering, detaljplanearbete samt Miljö och Hälsa.
Vi söker dig
Vi söker en senior VA-ingenjör/ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa investeringsprojekt, hantera entreprenadupphandlingar och verka i gränslandet mellan politik och tjänsteorganisation.
För den här tjänsten krävs det att du har:
- Högskoleutbildning inom Naturvetenskap, Teknik alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
- Minst 6 års erfarenhet inom VA
- B-körkort
Vi ser också gärna att du är/har:
- Affärsmässigt utvecklingsinriktad och stort intresse av att fortsätta utveckla Värmdö kommuns VA-verksamhet med hållbar teknik, ekonomi och miljö.
- Förtrolig med investeringsprocessen för VA-utbyggnad.
- Gör förhandlingsförmåga.
- Mycket god kunskap om VA-lagstiftning.
- Trygg i att företräda verksamheten i ekonomiskt och strategiskt utmanande sammanhang.
- Trygg och kompetent inom olika entreprenadformer för utbyggnad och även upphandlingar.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av en politiskt styrd organisation eller VA- och Entreprenadjuridik.
Som person
- Du är kommunikativ, drivande och nyfiken på alternativa lösningar.
- Du har förmågan att ta ett brett perspektiv på verksamheten.
- Du är leveransorienterad.
Denna tjänst är säkerhetsklassad, svensk medborgare.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
