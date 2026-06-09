Speciallärare till Nordic International Ystad
Watma Education AB / Speciallärarjobb / Ystad Visa alla speciallärarjobb i Ystad
2026-06-09
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Ditt uppdrag
🌟 Som speciallärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat elevhälsoteam och arbetar nära lärare, specialpedagoger och skolledning för att ge elever det stöd de behöver för att lyckas. Varje dag arbetar vi för att alla elever ska få rätt förutsättningar att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Du leder arbetet med stödinsatser inom läs- och skrivutveckling med värme, tydlighet och ett inkluderande förhållningssätt.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar består av att kartlägga, planera, genomföra och följa upp insatser för elever i behov av särskilt stöd inom läs- och skrivområdet, i samverkan med andra pedagoger. Du arbetar både enskilt med elever och handledande gentemot kollegor för att stärka undervisningen på grupp- och individnivå. Du är van vid att använda evidensbaserade metoder och följer upp elevernas utveckling systematiskt.
🌟 Mentorskap ingår i tjänsten.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling.
✔ Speciallärarexamen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.
✔ Svensk lärarlegitimation.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ Strukturerad och lösningsfokuserad med god förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov.
✔ Empatisk och relationsskapande, med ett starkt engagemang för elevernas utveckling.
✔ Samarbetsinriktad och trygg i att handleda och stödja kollegor.Publiceringsdatum2026-06-09Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 50%.
Tillträde: 6 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 5 juli 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879107-2044411". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.nordicinternational.se
Björnstjernegatan 10A (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
Nordic International School Jobbnummer
9955695