Barnskötare till Kövra Förskola
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2026-06-09
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Om jobbet
Vi söker en barnskötare till vårat arbetslag på Kövra Förskola. Tillsammans med förskollärare och andra barnskötare arbetar ni för att säkerställa kvalitén i det pedagogiska arbetet.
Vi söker dig som är stabil och trygg som pedagog och med ett inkluderande förhållningssätt.
Kövra Förskola består av två avdelningar som är åldersindelade. Under kommande läsår har vi 26 barn inskrivna hos oss. Vi har ett nära samarbete i huset.
Är du utbildad barnskötare är detta meriterande , men vi söker även dig som har tidigare erfarenheter inom förskolan.
Tjänsten är på 80 % med möjlighet till extra timmar vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
I första hand mailkontakt
E-post: rektor.kovra@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kövra Byskola AB
(org.nr 556765-7316)
Kövra 356 Skolan (visa karta
)
845 72 OVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kövra Skolan Jobbnummer
9955700