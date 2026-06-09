Ekonom sökes i Göteborg
Perido AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-09
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Är du en noggrann ekonom med erfarenhet av redovisning? Vill du kombinera redovisning, rapportering och administration i en roll där du får ta stort eget ansvar? Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra i viktiga ekonomiprocesser samtidigt som du utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Perido söker nu en ekonom till vår kund, ett globalt bolag inom fastighetssektorn. Rollen är placerad hos en av företagets kunder inom fordonsindustrin i Torslanda, Göteborg. Tjänsten är förlagd på plats på kontoret och arbetstiderna är vardagar kl. 08.00–16.45.Arbetsuppgifter
I rollen som ekonom kommer du att ingå i ett mindre team som består av en controller, en accountant och en ekonom. Du rapporterar till ekonomichefen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Månadsbokslut och redovisning: Medverka i bokslutsprocessen genom hantering av journaler, accruals, ICOOB, COPQ, avstämningar samt säkerställande av efterlevnad av SOX-krav.
Databashantering: Säkerställa korrekt uppdatering och sammanställning av kommersiella marginaler samt relaterade datakällor.
Leverantörs- och kundreskontra: Ansvara för distribution av fakturor och hantering av godsmottagning samt utföra kontroller, support och uppföljning av tillhörande processer.
Projektuppföljning: Följa upp projekt, säkerställa korrekta kostnads- och intäktsflöden samt identifiera och rapportera avvikelser.
Ad hoc-stöd och utbildning: Ge löpande support till kollegor och verksamheten, inklusive enklare utbildningsinsatser i system och processer.
Månadsrapportering: Ta fram och analysera rapporter såsom utfall mot budget och andra nyckeltal som stödjer verksamhetens beslutsfattande.
Kvartalsrapportering: Upprätta garantirapporter, inköps- och försäljningsscheman samt SoD-rapporter enligt givna deadlines.
Övrig administration: Hantera varierande administrativa uppgifter kopplade till
ekonomiprocesser, system och interna rutiner.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att stötta kollegor, svara på frågor och bidra till effektiva interna processer. Du arbetar noggrant och strukturerat, har ett öga för detaljer och känner dig trygg i att hantera siffror och ekonomiska processer på ett metodiskt sätt. Vidare är du flexibel och lösningsfokuserad, med förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter och snabbt anpassa dig efter nya behov. Du är även van vid att arbeta i Excel och ekonomisystem och har lätt för att sätta dig in i nya verktyg och arbetssätt.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Ca 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av redovisning
God datorvana med kunskap inom MS Office, framförallt Excel
Flytande i svenska och engelska
Meriterande:
Kunskap i olika ekonomisystem så som SAPTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, uppdrag initialt 6 månader via Perido, därefter möjlig överrekrytering till kundföretaget. Start snarast möjligt.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35856 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9955709