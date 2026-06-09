Mekaniker inriktningen förbyggande underhåll
Alleima Tube AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2026-06-09
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På Kanthal i Hallstahammar får du en viktig roll i att skapa struktur, driva förbättringar och bidra med praktiskt kunnande nära produktionen. Kanthal är en del av Alleima Group och är ett världsledande varumärke inom industriell värmeteknik och resistansmaterial. Vi utvecklar innovativa lösningar i nära samarbete med våra kunder och har ett starkt fokus på att minska miljöpåverkan. Med engagerade medarbetare och ledande teknik är vi med och möjliggör några av världens mest spännande projekt. Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad förebyggande mekaniker till Kanthal. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan.
Om rollen:
I rollen inom förebyggande underhåll får du en varierad och viktig vardag där du bygger struktur, driver förbättringar och arbetar nära produktionen. Här kombinerar du praktiskt mekaniskt arbete med utveckling av underhållsrutiner, samtidigt som du bidrar till en mer driftsäker, effektiv och välfungerande verksamhet. Du blir en nyckelperson i att skapa ordning, stärka arbetssätt och omsätta teknisk kunskap till lösningar som gör verklig skillnad i det dagliga arbetet.
Arbeta med förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet i produktionen.
Utföra inspektioner, service och besiktningar av maskiner och lyftutrustning enligt gällande krav.
Felsöka, analysera och förbättra genom rotorsaksanalyser och teknisk problemlösning.
Bidra till utveckling och standardisering av underhållsarbetet, inklusive uppdatering av underhållsmallar och strategier.
Säkerställa korrekt dokumentation i underhållssystem samt kvalitetssäkra teknisk information och kontrollpunkter.
Samarbeta nära produktion, el och automation samt ha kontakt med leverantörer och hantera tillhörande administration.
Delta aktivt i förbättrings- och säkerhetsarbete, inklusive smörjning, optimering av smörjprogram och enklare mekaniska insatser.
Om dig:
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av mekaniskt arbete och god datavana, särskilt i Excel och underhållssystem. Du har förmåga att förstå hur maskiner fungerar och vilka underhållsbehov som krävs för att skapa en stabil och effektiv drift. Det är meriterande om du har erfarenhet av förebyggande underhåll eller underhållsutveckling, kunskap inom smörjteknik, erfarenhet av vibrationsmätning eller arbete med lyftredskap. För att trivas i rollen tror vi att du är självständig, initiativtagande och praktiskt lagd, med ett analytiskt och problemlösande arbetssätt. Du arbetar strukturerat och noggrant och samarbetar väl med andra. Hos oss värdesätts människor som får saker att hända och som vill bidra i en miljö där varje insats räknas. Säkerhet är alltid högsta prioritet, och du blir en del av en arbetsplats där du både kan utvecklas och vara med och skapa en välfungerande vardag.
Övrig information
För frågor eller information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Pasi Lehto, rekryteringschef, +46 70 385 03 50
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, rekryteringsspecialist, +46 76 495 02 40
Facklig representant:
Anu Koistinen, IF Metall, 073-0286688
Ansök senast 2026-06-21
Kanthal är ett Alleima-företag och ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial. Med stöd av våra skickliga medarbetare och banbrytande teknologi är varje innovativ lösning ett kreativt partnerskap med våra kunder. Med ett starkt engagemang för att minska klimatpåverkan stöder vi några av världens största och mest spännande projekt. Läs mer på www.kanthal.com
och www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Arbetsplats
Alleima AB Jobbnummer
9955698