Sommarjobba hos Bemannix!
Bemannix AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-09
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Sommarsjobb – säkra din plats nu! ☀️
Har du inte hunnit säkra ditt sommarjobb än? Ingen fara, du har fortfarande chansen!
Vill du ha ett aktivt och varierande sommarjobb? Vi på Bemannix söker fortfarande engagerade medarbetare för spännande uppdrag hos våra kunder i Stockholm under sommaren 2026!
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag, med vanliga tider som 06:00-15:00, 07:00-16:00 & 09:00-18:00. (Övertid kan förekomma) Omfattning: Sommarjobb med chans till förlängning. Placering: Hela Stockholmsområdet, då våra kunder är utspridda från Rosersberg i norr till Södertälje på södra sidan.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
På Bemannix kommer du att få utvecklas med varierande arbetsuppgifter och anta spännande utmaningar! Du kommer att bli tilldelad uppdrag och ingå i vår resurspool, arbeten utförs ute hos våra olika kundföretag, stora som små, runt om i Stockholm.
Exempel på uppdrag kan vara:
Orderplock / paketering på lager.
Maskinoperatör.
Truckförare A-B.
Bud- paketbilschaufför (B-körkort).
Bärhjälp/expressarbete.
Renhållningsarbetare som tex ÅVC eller medåkare på sopbil tillsammans med chaufför.
Enklare montering.
Trädgårdsskötsel, beskärning av buskar mm.
Vid lastbilsbehörighet även:
Bud och expresstransporter.
Renhållningschaufför
Distribution mm
Du får alltid instruktioner av oss och vår kund på vad som skall göras och vid väl utförda arbeten ökar möjligheten till fler jobb/uppdrag även efter avslutat sommarjobb. Arbetstiderna och timlönen varierar beroende på uppdragets art.
Vem är du?
Vi söker dig som är anpassningsbar och trivs i en varierad arbetsmiljö. Du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och känner dig bekväm med att snabbt växla mellan olika uppdrag.
En självklarhet är att du är noggrann, framåt, samarbetsvillig och kan hantera högt arbetstempo. Personer med rätt inställning och hög arbetsmoral ser vi ett långsiktigt arbete med!Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i engelska.
Fullständig gymnasieutbildning
Flexibel, beredd på snabba förändringar
Meriterande:
Truckkort (A-B)
Körkort B
Tillgång till egen bil
Branscherfarenhet från liknande jobbOm företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, mån-fre.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880007-2044419". Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta
)
121 52 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9955702