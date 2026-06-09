Sommarjobba som receptionist i Borås!
Poolia AB / Receptionistjobb / Borås Visa alla receptionistjobb i Borås
2026-06-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Ale
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara företagets ansikte utåt och trivs i en roll där service, administration och kontakt med människor står i fokus? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en receptionist som kan arbeta under sommaren hos vår kund i fastighetsbranschen. Tjänsten ett är konsultuppdrag på heltid med start vecka 27 och sträcker sig till och med vecka 32.
Sök rollen redan idag då intervju sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som receptionist hos oss blir du en viktig del av verksamheten och den första kontakten för våra hyresgäster, leverantörer och besökare. Du ansvarar för att ge ett professionellt bemötande samtidigt som du stöttar organisationen med administrativa uppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Ta emot besökare.
Besvara e-post och hantera kundärenden.
Administrera felanmälningar och serviceärenden.
Stödja fastighetsförvaltare med administrativa uppgifter.
Hantera post, beställningar och bokningar.
Uppdatera register och dokumentation i våra system.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av service, reception, kundtjänst eller administration. Du är kommunikativ och har ett professionellt bemötande samtidigt som du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Vi ser gärna att du god datorvana och lätt för att lära dig nya system. Du behärskar svenska i tal och skrift, samt har grundläggande kunskaper i engelska.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9955699