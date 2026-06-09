Bartender till First Camp Ekerums nya Spritzbar
First Camp Sverige AB / Servitörsjobb / Borgholm Visa alla servitörsjobb i Borgholm
2026-06-09
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Borgholm
, Mönsterås
, Kalmar
, Oskarshamn
, Torsås
eller i hela Sverige
Bartender till First Camp Ekerums nya Spritzbar ☀️🍹
Nu öppnar vi Ekerums nya Spritzbar – och söker tre bartenders som vill vara med från start!
Mellan poolen, stranden, äventyrsgolfen och glassbaren skapar vi sommarens nya mötesplats på Öland. Här serverar vi kalla öl, fräscha spritz och skön semesterkänsla från lunch till solnedgång.
Vi söker dig som vill vara med och skapa härliga sommarkvällar för våra gäster på First Camp Ekerum.
Vilka är First Camp?
First Camp är Skandinaviens största campingkedja med ett tydligt mål – att skapa världens bästa semesterupplevelser. På Ekerum möts tusentals gäster varje sommar för att njuta av Ölands natur, aktiviteter, strandliv och gemenskap.
Nu tar vi nästa steg och öppnar vår helt nya Spritzbar.
Vad innebär rollen?
Som bartender i Spritzbaren är du en viktig del av gästupplevelsen. Du serverar öl, vin och spritz, hjälper gäster med rekommendationer, hanterar kassan och ser till att baren alltid känns välkomnande och inbjudande.
Du bidrar till stämningen, håller ordning i baren och hjälper till att skapa den där känslan som gör att gästerna gärna stannar kvar en stund extra.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Servering av öl, vin och spritz
Kassahantering
Gästservice och merförsäljning
Förberedelser och påfyllning av baren
Disk, städning och egenkontroller
Bidra till en härlig atmosfär för våra gäster
Vem söker vi?
Vi tror att du är social, positiv och trivs med att möta människor.
Tidigare erfarenhet från restaurang, café, bar eller serviceyrken är meriterande, men det viktigaste är att du gillar att ge bra service och har rätt inställning.
För att arbeta i Spritzbaren behöver du:
Ha fyllt 20 år
Vara ansvarstagande och självgående
Trivas i ett högt tempo
Vara en lagspelare
Kunna kommunicera på svenska eller engelska
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du arbeta mitt i den öländska sommaren tillsammans med ett engagerat team och tusentals semesterfirande gäster.
Vi erbjuder:
Ett av Ölands roligaste sommarjobb
Fantastiska kollegor
Arbete i en helt ny Spritzbar
Möjlighet att utvecklas inom First Camp
En arbetsplats fylld av energi, gemenskap och sommarkänslaAnställningsvillkor
📍 First Camp Ekerum – Öland
📅 Anställningsperiod: 1 juli – 9 augusti 2026
⏰ Genomsnittlig arbetstid: 25 timmar per vecka
🍹 Vi söker 3 bartenders
🌅 Arbetstiderna varierar mellan dagtid, kvällar och helger.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du redo för en sommar fylld av solnedgångar, semesterkänsla och härliga gästmöten?
Skicka in din ansökan redan idag – vi hoppas få välkomna dig till First Camp Ekerums nya Spritzbar i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880140-2044406". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Ekerumsvägen 31 (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
9955692