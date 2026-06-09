Cafémedarbetare extrajobb | Lernia | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du snabbt bygger värdefulla skills, får ta ansvar och arbetar i en kvalitetsdriven caféverksamhet?
Nu söker vi cafémedarbetare till vår bemanningspool för en välkänd och anrik fikakedja med stolta traditioner och höga krav på service och hantverk.
Om jobbet
Som cafémedarbetare i vår bemanningspool arbetar du i caféer där kvalitet, bemötande och helhetsintryck står i fokus. Du är en viktig del av gästernas upplevelse och ansvarar för att verksamheten håller den nivå som varumärket är känt för.
Arbetsuppgifterna är varierade och kan innebära att:
förbereda och presentera caféets sortiment på ett tilltalande sätt
göra kaffe- och espressodrycker (utbildning ges på plats)
hantera kassa och möta gäster med hög servicekänsla
hålla ordning i caféet och se till att helheten fungerar
Det här är ett jobb för dig som gillar när tempot varierar och som trivs med att lösa saker i stunden. Du behöver kunna prioritera, arbeta strukturerat och samtidigt ge ett professionellt och varmt bemötande.
Vem vi tror att du är
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har arbetat i café, butik, restaurang eller annan service
Är ansvarstagande och bekväm med att ta egna initiativ
Har lätt för att växla mellan olika uppgifter
Gillar att ge service med kvalitet och stolthet
Söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete
Tidigare erfarenhet är en stor fördel, då rollen kräver att du snabbt kan komma in i arbetet och leverera med god kvalitet.
Vad får du med dig?
Det här extrajobbet ger dig mer än bara arbetade timmar. Hos oss får du:
Erfarenhet av självständigt ansvar i en serviceintensiv miljö
Träning i problemlösning, prioritering och professionellt bemötande
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med höga kvalitetskrav
Ett flexibelt upplägg där du anger din tillgänglighet och bokas vid behov
Många som jobbar i vår bemanningspool beskriver rollen som utvecklande och meriterande – perfekt för dig som vill växa snabbt i arbetslivet.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Du är anställd av oss och arbetar ute hos kund. Arbetspassen är flexibla och anpassade efter behov, vilket gör rollen väl lämpad som extrajobb.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Rasmusson via e-post: emma.rasmusson@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7457585". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9955693