Enhetschef VA/Återvinning
Sunne kommun, Samhällsbyggnad / Chefsjobb / Sunne Visa alla chefsjobb i Sunne
2025-11-05
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Samhällsbyggnad i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2025-11-05Beskrivning
Enhetschef VA/Återvinning - med hjärta för hållbarhet, service och framtidens Sunne.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens VA- och återvinningslösningar i en kommun där berättelser, natur och människor möts. I Sunne är det nära till både besluten och människorna - och du får vara med och göra verklig skillnad.
Som enhetschef för VA/Återvinning blir du en nyckelperson i samhällsbyggnadsverksamheten.
Du leder arbetet med att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv vatten- och avfallshantering för kommunens invånare, företag och verksamheter. Du ansvarar för drift, utveckling och långsiktig planering av VA-nät, vattenverk, avloppsreningsverk samt återvinningscentraler och insamlingssystem.
Du leder med respekt, utveckling och professionalism - Sunne kommuns värdeord som genomsyrar både vardag och vision.
Arbetsuppgifter - Vad innebär rollen?
Du ansvarar för att:
- Strategiskt och operativt leda enheten VA/Återvinning med fokus på hållbarhet, kvalitet och medborgarnytta.
- Säkerställa drift och utveckling av VA-anläggningar och återvinningssystem enligt lagkrav och kommunens mål.
- Skapa goda arbetsförutsättningar för dina medarbetare och främja ett tryggt och inkluderande arbetsklimat.
- Hålla verksamheten inom budgetramar och följa gällande lagar, miljökrav och riktlinjer.
- Samverka med andra enheter, myndigheter, entreprenörer och invånare för att skapa robusta och framtidssäkra lösningar.
Du ingår i samhällsbyggnadsverksamhetens ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har relevant akademisk utbildning inom VA-teknik, miljö, samhällsbyggnad eller annan likvärdig inriktning.
- Har erfarenhet av ledarskap med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
- Är strategisk, kommunikativ och har ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling.
- Trivs med att arbeta i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för kommunal verksamhet.
- Har B-körkort och god IT-vana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och bygga framtidens Sunne.Övrig information
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Arbetsplats
Sunne kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Per Branzen, Samhällsbyggnadschef 0565-16380 Jobbnummer
9590813