Enhetschef till Vård- och omsorgsboende
Här finns möjligheter att utmanas och växa men framförallt ett meningsfullt och mycket spännande arbete tillsammans med kollegor och medarbetare i ett fantastiskt team.
Rollen
Som en växande kommun utökar vi vår chefsgrupp och söker nu en enhetschef inför byggnation och införande av det nya vård- och omsorgsboendet i Östervåla, Tallgården. Du täcker initialt upp som tillförordnad enhetschef på Kvarnängen under ordinarie enhetschefs tjänstledighet innan du går på uppdraget som enhetschef för nya Tallgården.
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet för ditt område och har det totala ansvaret för ekonomi, brukare och medarbetare
Du ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, kvalitet och patientsäkerhet
Du samverkar internt i team med kollegor, medarbetare och professioner inom området
Du samverkar över förvaltningsgränser och med externa parter mot övergripande mål
Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet och tar på ett positivt sätt tillvara medarbetarnas olika förmågor
Du är en viktig länk och tar ansvar för verksamhetsfrågor under byggnationstid samt under införande av det nya vård- och omsorgsboendet, Tallgården
Det här är vi
På vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun är vi ett framtidstänkande gäng. Vi testar gärna nytt, provar nya idéer och har ett nära och gott samarbete både internt och externt. Målet är alltid att utvecklas för att bli bäst på det vi gör och våra brukare står alltid i centrum. Vi har nära till skratt och är inte rädda för en utmaning.
Heby kommun rustar för framtidens äldreomsorg och bygger ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende, denna gång i Östervåla, Tallgården. Boendet beräknas stå klart till sommaren 2028 och kommer att inrymma 40 vård- och omsorgsplatser, tillagningskök, lokaler för hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och mötesplats för seniorer. Det befintliga boendet på samma ort, Kvarnängen växlas ut när det nya boendet står redo och klart.
Att vara ledare i Heby kommun
Vi vet hur viktigt bra ledarskap är för att skapa en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där alla kan växa och må bra. Därför värdesätter vi dig som vill bli ledare hos oss och satsar på din utveckling. Alla våra ledare får utbildning i utvecklande ledarskap och vi har regelbundna träffar för att dela erfarenheter, diskutera och lära oss nya saker tillsammans.
Är det här du?
Vi vill att du:
Precis som vi, brinner för arbetet med människor och vill utveckla framtidens bästa vård- och omsorg
Är högskoleutbildad med inriktning för verksamhetsområdet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
Har dokumenterad erfarenhet som chef inom vård- och omsorg
Är empatisk, prestigelös, strukturerad och kan prioritera
Är analytisk och en problemlösare
Är kreativ och kommer med idéer för nya angreppssätt i olika frågor
Är självgående men gillar att samarbeta
Har B-körkort med tillgång till egen bil
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsområde Äldre/Vårdboende Kontakt
Karin Johansson, verksamhetschef karin.johansson@heby.se 0224-64546
