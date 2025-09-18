Enhetschef till vård- och omsorgsboende
2025-09-18
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-18
Är du en kommunikativ och driven ledare som vill vara med och forma framtidens omsorg? Nu söker vi tre enhetschefer till vård- och omsorgsboenden i Kungälv, eftersom äldreomsorgen utökas med ytterligare ett nytt boende i januari.
Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du får möjlighet att leda och utveckla verksamheten inom vård- och omsorgsboende som enhetschef i Kungälv kommun.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Du leder ett team i en verksamhet som är i ständig utveckling, där målet är att skapa ett meningsfullt och tryggt liv för våra hyresgäster. Vi arbetar aktivt med kompetensförsörjning och har infört en karriärvägsmodell för äldreomsorgen som ger tydliga utvecklingsmöjligheter och stärker kvaliteten i omsorgen. Vidare kommer äldreomsorgen fokusera på att implementera den nya socialtjänstlagen.
Vår verksamhet ska vara ett stöd för ett meningsfullt liv - där trygghet, självbestämmande och respekt för individens integritet är grundläggande värden och vi söker dig som vill vara med och förverkliga detta.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, du planerar, leder och utvecklar det dagliga arbetet och säkerställer att beviljade insatser genomförs med hög kvalitet.
Du ansvarar för:
- Personal, arbetsmiljö och ekonomi.
- Verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse.
- Uppföljning och utveckling av insatser.
- Samverkan med hyresgäster, anhöriga och fackliga parter.
Du är väl insatt i att arbeta i en politiskt styrd organisation och har förmåga att omsätta övergripande mål till konkreta handlingar. Du är flexibel och kan snabbt anpassa arbetet vid förändrade behov.Kvalifikationer
- Du har en högskoleutbildning så som socionomexamen eller annan utbildning med kandidatexamen som prövas likvärdig av arbetsgivare.
- God systemvana och goda kunskaper i Office-paketet.
- Intresse och engagemang för digitalisering.
- Goda kunskaper om socialtjänstprocessen och dess verksamheter.
- Kännedom om LOV (Lagen om valfrihetssystem).
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
- Krav på B-körkort.
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av att arbeta som enhetschef inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, därav kommer arbetspsykologisk testning att förekomma.
Urval kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag!
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka. Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238695 Jobbnummer
9515316