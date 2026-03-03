Enhetschef till Urologiavdelningen
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Beskrivning
Verksamhetsområde 2 är ett av nio verksamhetsområden på Skaraborgs sjukhus och består av kirurgi, urologi, onkologi och palliativa vård.
Vi finns till för hela Skaraborg och bedriver akut och planerad verksamhet på specialistnivå i öppen och sluten form, under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Totalt arbetar cirka 370 medarbetare inom verksamhetsområdet.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats där vi medarbetare vill stanna och utvecklas, att kunna rekrytera nya medarbetare är också en viktig målsättning. Vi arbetar processinriktat och kontinuerligt med offensiv verksamhetsutveckling i samarbete med andra verksamheter inom SkaS för att uppnå bästa resultat. Produktions- och kapacitetsplanering pågår för att använda resurserna på ett optimalt sätt. Att du ser detta som positivt och en möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten är en förutsättning för att du ska trivas.
Vilka är vi?
På urologi- och kirurgavdelningen vårdar vi patienter med symtom av urologisk och kirurgisk karaktär. Ungefär 80% av alla vårdtillfällen på avdelningen är akuta inläggningar, övriga vårdtillfällen är planerad vård. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare med stöd av medicinska sekreterare, farmaceut och rehabpersonal.
Vi arbetar personcentrerat vilket innebär att vi tar tillvara den unika personens förmågor, behov och förutsättningar i alla delar av personens vårdprocess. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens hela livssituation där patienten ses som mer än sin sjukdom och sina symtom. Med målet att främja hälsa och välbefinnande lyssnar vi aktivt på patientens berättelse där patientens förutsättningar, förmågor, resurser och vårdbehov identifieras.
Arbetsuppgifter
Utvecklingstakten inom verksamhetsområdet är hög och vi behöver nu rekrytera en enhetschef till ett delat ledarskap på avdelningen, för att ytterligare stärka upp vår ledningsförmåga.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är att tillsammans med din kollega, din verksamhetschef och övriga chefskollegor leda, planera och utveckla enheten i enlighet med verksamhetens mål och den chefsfilosofi som finns inom VGR. Du har även stöd av verksamhetsutvecklare, HR och ekonom. Delar av ditt uppdrag får du av ledningsgruppen, men vi förutsätter att du även har egna visioner och tar egna initiativ. Du ansvarar för utveckling av verksamhet, ekonomi och personal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som delar vår övertygelse och har ett personcentrerat förhållningssätt. Du är en god lyssnare, du är tydlig i din kommunikation, du ser möjligheter och är nyfiken på att lära nytt. I din roll som enhetschef är utveckling av verksamheten och utifrån dess behov, en självklarhet.
Har du erfarenhet av tidigare chefskap är det meriterande, men det är inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2026-03-03
