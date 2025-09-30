Enhetschef till Stöd och sysselsättning
2025-09-30
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Socialförvaltningen i Öckerö kommun är en engagerad och framåtblickande förvaltning. Vi tror på kontinuerlig utveckling och innovation för att möta de utmaningar som finns i vår kommun. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som möter samhällets och individernas behov med fokus på förebyggande arbete.
Verksamhetsområdet Myndighet och social välfärd består av de tre enheterna Stöd och sysselsättning (boendestöd, arbetsmarknadsenhet, etableringsenhet), Stöd och behandling (behandlingsenhet, familjerådgivning, drogförebyggare, familjerätt), samt Myndighetskontoret (barn och familj, vuxen/missbruk, äldreomsorg samt funktionsstöd).

Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Myndighet och social välfärd söker nu en driven och trygg enhetschef till enheten Stöd och sysselsättning. Enheten ansvarar för socialtjänstens Socialpsykiatri - där boendestöd och ett aktivitetshus ingår. Ett utvecklingsarbete pågår där boendestödet även är del i gemensamma uppdrag i familjer med barn tillsammans med myndighet och behandlare.
I enheten ingår vidare Arbetsmarknad med arbetskonsulenter, arbetsledare och naturvårdslag. I detta uppdrag samverkar du internt i kommunen med skolan rörande KAA (kommunalt aktivitetsansvar) samt med Daglig verksamhet och funktionsstöd. Du samverkar externt med Samordningsförbundet Älv & kust, Arbetsförmedlingen och ingår i GRs chefsnätverk för arbetsmarknad och mottagande nyanlända.
Enheten ansvarar också för mottagande och integration av nyanlända. I detta uppdrag ingår bland annat samverkan med Migrationsverket om mottagande av nyanlända enligt Bosättningslagen och Massflyktingsdirektivet, samt anskaffande och iordningsställande av bostäder.
Det pågår flera spännande utvecklingsarbeten i vår verksamhet kopplat till omställningen till den nya socialtjänstlagen och vi söker dig som vill vara en del i vår utvecklingsresa mot en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst med ökad tillgänglighet.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef ingår du i ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, två enhetschefskollegor och en verksamhetsutvecklare, där vi tillsammans arbetar för helheten och stöttar varandra i olika frågor. Du erbjuds extern chefshandledning, främst tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Vi ser att du har erfarenhet av ledarskap inom olika områden inom socialtjänsten. Då enheten ansvarar för flera verksamheter och målgrupper vill vi att du uppskattar och tycker det är spännande att arbeta brett och ser detta som en möjlighet till variation, handlingsutrymme och där dina styrkor inom samverkan och helhetssyn kommer väl till pass. För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett strategiskt förhållningssätt och ha lätt att se ett helhetsperspektiv. Du har god kunskap om socialtjänstens områden och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.
Du är intresserad av att arbeta med förändrings- och förbättringsarbete och har förståelse för vad som passar i verksamheten idag och i framtiden. Goda erfarenheter inom förändringsledning är därför meriterande.
Du arbetar för att skapa förtroendefulla relationer i samverkan och är en god kommunikatör. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och är duktig på att framföra ett budskap på ett pedagogiskt sätt. Du bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat och kan ta tillvara på och utveckla goda idéer.
Uppdraget som enhetschef för enheten Stöd och sysselsättning sker i nära samverkan och stöttning av enhetschef för enheten stöd och behandling samt enhetschef för myndighetskontoret.
Vi söker dig som vill utveckla framtidens socialtjänst där vi bygger vägen tillsammans medan vi går.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och utveckling, där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i kommunens socialtjänst. I verksamheten har vi fokus på att skapa ett hållbart arbetsliv som präglas av hälsa och välmående och vi tror på att utvecklas tillsammans. I verksamheten finns engagerade och kompetenta kollegor och vi erbjuder generös kompetensutveckling i form av utbildningar kopplade till din tjänst, samt möjlighet till semesterväxling och friskvårdsersättning.
I Öckerö kommun bygger vi vår verksamhet på värden som tillit, mod, engagemang och nytänkande. Med tillit som grund ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa, och tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga och engagerade, och vi vågar testa nya idéer för att skapa framtidens kommun. Vi uppmuntrar en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull och kan bidra med sina unika perspektiv och initiativ.

Övrig information
Intervjuer och rekrytering kommer att ske efter att ansökningstiden har passerat.
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
