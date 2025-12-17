Enhetschef till stadsunderhåll
2025-12-17
På Samhällsbyggnadsförvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Vill du bli vår nya ledare? Nu söker vi enhetschef till en av våra enheter inom område stadsmiljö. Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom stadsunderhåll leder du i dagsläget tolv medarbetare med ansvar inom dagvatten, gatubelysning och vägskyltar. Här tar du vid och leder verksamheten vidare på utvecklingsresan mot en modern organisation där vi nyttjar teknik och kompetens på bästa sätt. Du analyserar och följer upp verksamheten, bidra till effektivisering av arbetsprocesser, upprättar budget och kalkyler samt bevakar och håller dig uppdaterad om lagar, regler och verktyg som rör drift och underhåll.
Vi söker nu en ledare som kan motivera, stödja och skapa delaktighet i verksamheten för att tillsammans fokusera på samma mål och ett gemensamt synsätt. I en tät samverkan med andra enheter inom området samverkar du för att tillsammans bidra till stadens drift- och underhåll på bästa sätt. Du arbetar i en utåtriktad roll som innehåller mycket samarbete både internt inom kommunen, men också externt med entreprenörer, medborgare, myndigheter och intresseorganisationer.
Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer och självklart har du fullt ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom tillit, ödmjukhet och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och mod i den verksamhet du leder. Med ditt positiva och coachande förhållningssätt tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda i förändring, samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
I grunden har du en högskoleutbildning inom teknik, samhällsbyggnad eller annat relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Vi ser att du tidigare arbetet i någon form av ledande befattning och har du dessutom arbetslivserfarenhet inom drift och underhåll är det ett plus. Du har goda IT-kunskaper och en god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag!
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
