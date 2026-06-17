Enhetschef till särskilt boende
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2026-06-17
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Enhetschef till särskilt boende – ett ledarskap där människan alltid är i centrum
Vill du leda med både hjärta och riktning? Vill du vara med och skapa en äldreomsorg där varje människa blir sedd, lyssnad på och får leva ett värdigt och meningsfullt liv? Nu söker vi en enhetschef till ett av Sala kommuns särskilda boenden.
Här får du ett spännande och utvecklande uppdrag där du tillsammans med övriga chefskollegor leder våra särskilda boenden. Vi arbetar för att skapa trygghet, kvalitet och goda förutsättningar för både boende och medarbetare.
Hos oss är vägen mellan idé och beslut kort – och ditt ledarskap gör skillnad på riktigt.
Hos oss börjar allt med människan
Vi arbetar personcentrerat – inte som ett ord på ett papper, utan som ett förhållningssätt i varje möte. Det innebär att vi ser människan bakom behovet, tar tillvara individens resurser, önskemål och livshistoria och skapar omsorg tillsammans med den enskilde och närstående. Vi tror på att ett gott liv inte upphör när man flyttar in på ett särskilt boende. Tvärtom – vårt uppdrag är att skapa trygghet, delaktighet, glädje och meningsfullhet varje dag.
Om särskilt boende i Sala kommun
Våra särskilda boenden är människors hem. Här arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och andra professioner tillsammans för att skapa en god och säker vård och omsorg. Som enhetschef har du en viktig roll i att leda verksamheten framåt genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap där kvalitet, arbetsglädje och utveckling går hand i hand.
Ditt uppdrag – att leda människor, verksamhet och framtidens äldreomsorg
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare i deras dagliga arbete och professionella utveckling
Skapa en kultur som präglas av tillit, delaktighet, ansvar och ett gott bemötande
Säkerställa en trygg, säker och personcentrerad vård och omsorg utifrån lagar och riktlinjer.
Arbeta aktivt med kvalitets- och förbättringsarbete för att utveckla äldreomsorgen framåt.
Tillsammans med dina chefskollegor leda en verksamhet där samarbete och gemensamt ansvar är en framgångsfaktor.
Samverka nära sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhöriga och andra samarbetspartners.
Vara en aktiv del av verksamhetsområdets ledningsgrupp där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.
Hos oss står du aldrig ensam. Vi tror på kraften i att hjälpas åt, dela erfarenheter och utvecklas tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som vill och vågar leda – med både hjärta och mod.
Vi ser att du:
Har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av ledarskap, som chef eller i annan ledande roll
Har kunskap om äldreomsorg och ett genuint intresse för människors livsvillkor
Är trygg, tydlig och lyhörd i ditt ledarskap
Skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje
Har förmåga att arbeta strukturerat med kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi
Ser samverkan som en självklar del av uppdraget
Har god datorvana och känner dig trygg i olika verksamhetssystem och Office
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är det tillitsbaserade ledarskapet grunden för en verksamhet där medarbetare växer och där de boende får den bästa möjliga vården och omsorgen.
Hos oss får du
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag
Engagerade medarbetare och kompetenta kollegor som vill utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans
En organisation där tillit, ansvar, mod och utveckling är en självklar del av vardagen
Välkommen till Sala – där vi leder nära, utvecklar tillsammans och alltid sätter människan i centrum.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas.
Registerutdrag ska uppvisas innan anställning. Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-26.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Malin Johansson, mailto:malin.johansson2@sala.se Facklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, mailto:thomas.roberg@sala.se
Kommunal, expedition: 010-442 81 83
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 25 SALA Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9967959