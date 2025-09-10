Enhetschef till Miljöskyddsenheten
2025-09-10
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.Vill du leda en enhet med ett viktigt samhällsuppdrag och bidra till förändring genom effektivt tillsynsarbete? Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och fortsätta utvecklingen av arbetet inom miljöskydd och tillsyn.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och utvecklar du en enhet med 16 kunniga miljöskyddsinspektörer. Du ansvarar för att planera, följa upp och utveckla enhetens verksamhet. Du är således ett stöd i operativa frågor samtidigt som du leder den strategiska utvecklingen. Rollen innebär dessutom interna och externa samarbeten samt samverkan med myndigheter - exempelvis i samband med arbetet för att förebygga miljörelaterade välfärdsbrott. Du rapporterar till miljöchefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans driver det avdelningsövergripande arbetet.
Din arbetsplats
Miljöavdelningen är en av fyra avdelningar inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och leds av miljöchef. Den består av fem enheter - miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, klimat och avdelningsstöd - och ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Här arbetar cirka 60 medarbetare i en flexibel organisation där bred kompetens och samarbete värdesätts.
Miljöskyddsenheten övervakar 800-900 objekt, bland annat industrier, täkter och lantbruk. Tillsynen omfattar avfall, kemikalier, förorenad mark, buller, luft- och vattenföroreningar samt energiförbrukning, utifrån verksamheternas miljöpåverkan. Enheten ger även råd och stöd till företag, samarbetar med polis och myndigheter samt verkar brottsförebyggande. Genom tillsyn, rådgivning och samverkan bidrar enheten till en hållbar och trygg miljö för invånare och näringsliv.
Du som söker
Vi söker dig med en akademisk utbildning inom teknik och naturvetenskap alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare arbetat inom området för miljöskydd, miljöförvaltning och/eller miljö- och tillsynsrelaterat arbete eller något annat närliggande område. Du har också erfarenhet av att vara chef alternativt haft ett tydligt ledaruppdrag som inneburit liknande erfarenheter. Vidare har du kunskap om miljö- och tillsynsarbete samt förbättringsarbete och det är meriterande om du har erfarenhet av tillsyn och/eller myndighetsutövning.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara en inkluderande och tydlig ledare, som kombinerar styrning och struktur med lyhördhet och engagemang för dina medarbetares kompetens och erfarenhet. Du är närvarande, förändringsorienterad och kommunikativ på ett sätt som inspirerar, utmanar och motiverar. Du har förmågan att balansera krav och stöd, uppmuntra delaktighet och samarbete samt skapa ett klimat där både nytänkande och beprövad erfarenhet värderas. Din problemlösande analysförmåga gör att du kan se till det större perspektivet och arbeta både detaljorienterat och övergripande. Tack vare god samarbetsförmåga och social säkerhet skapar du goda relationer inom och utanför organisationen.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15733
