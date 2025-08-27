Enhetschef till måltidsenheten
2025-08-27
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Måltidsenheten
Måltidsenhetens målsättning är att ge alla matgäster en god, varierande och näringsrik måltid. Vi strävar efter att tillaga mat från grunden, samt i möjligaste mån använda svenska, närproducerade och rättvisemärkta råvaror. Måltidsenheten ansvarar för tillagning och servering av mat till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Verksamheten har ca 35 medarbetare och består av 13 kök i tätorten och på landsbygden, varav 7 är produktionskök. Enheten producerar både varma måltider och kylda matlådor.
Måltidsenheten har ett nära samarbete med övriga Dalslandskommuner och Säffle kommun i arbetet med upphandlingar och kring gemensamma måldokument.
Vi jobbar aktivt med klimatmål 2030, både på Måltidsenheten och i kommunen. Vi följer löpande upp mål kring bland annat hållbara måltider och matsvinn. För oss är det viktigt med kontinuerligt utvecklingsarbete och delaktighet för att uppnå goda resultat. Du leder måltidsenhetens stabsgrupp tillsammans med enhetens kostsamordnare, och ni arbetar gemensamt för att säkerställa en effektiv och kvalitativ måltidsverksamhet. Måltidsenheten är en viktigt del i arbetet att omsätta politiska mål och visioner i arbetet att förverkliga ambitionen om den goda kommunen.
Måltidsenheten är och kommer bli en allt viktigare del i den civila beredskapen och enheten arbetar tätt tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen för att öka beredskapen.
Vi söker dig
Du är glad och positiv, engagerad, serviceinriktad och kan kombinera självständigt arbete med god samarbetsförmåga med verksamhetens och övrig personal, samt med ledning.
I din chefsroll är du rak, tydlig och konsekvent i din kommunikation, du är tillåtande och visar empati gentemot dina medarbetare. Du kan ge medarbetarna befogenheter genom att de får arbeta fritt under tydligt ansvar. Detta för att de ska kunna utveckla sitt engagemang och känna delaktighet, och för att kunna visa yrkesstolthet.
Du har god förmåga att inspirera och entusiasmera medarbetarna, ingjuta trygghet och trivsel i arbetslaget, du är lyhörd för deras idéer och önskemål om utveckling och kompetensbehov.
Du är positivt inställd till förändringar som kan leda till förbättringar inom verksamheten utifrån omvärldens krav. Du kommer leda det förändringsarbete som är påbörjat för en ökad effektivitet i linje med demografiska förändringar. Du arbetar lösningsfokuserat och har en förmåga att få med dig personal i att driva förändringsprocesser.
Du har mod och styrka att våga ta beslut i svåra frågor. Du bör kunna hantera konflikter mellan olika grupperingar om så eventuellt uppstår i verksamheten. Att kunna ge positiv feedback och mindre bra kritik på ett bra sätt är viktigt för ett bra arbetsklimat.
Du är kunnig arbetsrätt, lagar och avtal inom yrkesområdet. Meriterande är att ha erfarenheter att arbeta i en politiskt styrd organisation och av offentlig verksamhet.
Du har ett genuint miljötänk och är kvalitetsmedveten. Måltidsverksamheten arbetar offensivt med hållbara måltider och matsvinn.
Du värnar om medarbetarna arbetsmiljö och utrustar enheterna för att de har bra förutsättningar för att fullfölja sina uppdrag samt undvika arbetsskador.
Du är noggrann och flexibel, stresstålig och självständig samt är bra på att organisera.
Du vågar be om hjälp och ha styrkan att kunna erkänna om det är du inte kan så bra.
Du kommer rapportera till kommundirektör och är en del av kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Övergripande budget- och personalansvar, samt arbetsmiljöansvar
• Se till att verksamheten följer lagkrav och kommunens politiska beslut och riktlinjer
• Avtalsuppföljning inom verksamhetsområdet.
• Samverka inom kommunen kring det politiska uppdraget och styrningen
• Utveckla och driva förbättringsarbete i linje med kommunens målstyrning
• Organisera och leda enheten och dess medarbetare
• Säkerställa hela produktionskedjan
• Säkerställa att Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola, skola och äldreomsorgen fullföljs.
• Lokalförsörjning och underhållsplanering
• Kris- och beredskapsplanering
• Du samverkar med enhetschefer och rektorer inom vård, skola och omsorg.
Kvalifikationer
Du är utbildad kostekonom/kostvetare på universitetsnivå eller med likvärdig akademisk utbildning. Om du saknar relevant akademisk bakgrund men har lång chefserfarenhet från kommun och storköksproduktion så kan denna bedömas i särskild ordning.
Grundläggande datakunskap i Office-programmen är förutsättningar för tjänsten.
Det är meriterande om du som söker har arbetat med kostdataprogram, vi använder Hantera och Matilda.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag för ansökan är 2025-09-26. Vi vill ha ett CV och ett personligt brev. Vid frågor tag kontakt med kommundirektör eller facklig representant för kommunalarbetarförbundet.
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb.
