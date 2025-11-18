Enhetschef till kostverksamheten
2025-11-18
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar efter ett tillitsbaserat ledarskap där styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på en tilltro till de anställdas kunskap, omdöme och vilja att utföra ett bra arbete och möta medborgarnas behov. På förvaltningen arbetar vi aktivt med att stärka lagandan, skapa god arbetsmiljö och förbättra våra arbetssätt. Alla medarbetare deltar i detta förbättringsarbete med målsättning att vara ett effektivt och sammansvetsat team som har roligt och utvecklas på jobbet.
Kostverksamheten i Karlskoga arbetar målmedvetet med ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring måltiden - från sammansättning, utseende och måltidsupplevelse till miljöhänsyn och ekonomi. I gruppen finns en lång och gedigen kompetens inom området och vi använder kostdatasystem för både matsedelsplanering och beställningar. Just nu pågår också ett utvecklingsarbete kring beredskap inom kostverksamheten, där vi stärker vår förmåga att säkerställa måltider vid störningar och krislägen. Det betyder att beredskapsfrågor kommer att vara en viktig framtidsfråga och att kompetens inom området kommer att behöva byggas vidare.
Dialog och samverkan med skolan är en självklar del av arbetet, då vi sätter kvalitet och nöjda gäster högt. I Karlskoga pågår dessutom en spännande utveckling där en ny skola med tillhörande kök byggs i det östra området. Det nya köket beräknas vara klart 2029 - och du kommer tillsammans med din grupp att vara delaktig i den processen.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att leda en engagerad arbetsgrupp på cirka 20 medarbetare bestående av kockar och köksbiträden. Verksamheten bedrivs i två produktionskök och tre mottagningskök, där det största är Österledsskolans produktionskök som dagligen tillagar och levererar omkring 1300 portioner till mottagningsköken inom området.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår ansvara för att leda och utveckla verksamheten så att nämndens mål uppnås inom givna ekonomiska ramar. Du har det övergripande budgetansvaret och följer kontinuerligt upp resultat, kvalitet och resursanvändning.
I rollen ingår att stötta, styra och inspirera medarbetarna, driva ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för lärande och ständiga förbättringar. Du arbetar aktivt med verksamhetens utveckling och omställning samtidigt som du tar vara på det som redan fungerar väl.
Samverkan är en viktig del av uppdraget, både inom den egna förvaltningen och med andra förvaltningar, myndigheter och externa aktörer.Kvalifikationer
För att rollen ska passa dig vill vi att du har förmåga att arbeta strukturerat, både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Du ska kunna hålla ihop ekonomi, personal, verksamhet och kvalitetsarbete på ett tydligt sätt.
Vidare ser vi att du är en trygg och stabil ledare med förmåga att skapa lugn, tydlighet och tillit i arbetsgruppen.
Då vi arbetar aktivt med digitala verktyg, kostdatasystem och uppföljningar behöver du ha en god analytisk förmåga och ett intresse för det. Det innebär att kunna dra slutsatser, prioritera och koppla vardagens arbete till verksamhetens mål.
Slutligen ser vi att du är samarbetsorienterad och har ett tillitsfullt samspel med andra yrkesroller och funktioner, något som vi ser som avgörande för att skapa hög kvalitet och nöjda gäster. Du ser vikten av delaktighet och utvecklar verksamheten genom dialog och gemensamt lärande.
Du ska även ha
* Flerårig erfarenhet från livsmedelsbranschen
* Chefs- och ledarerfarenheter från området (i en chefs eller arbetsledande roll)
* Goda IT kunskaper och datorvana
Det är meriterande om du har
* Kockerfarenhet
* Examen från högskola/universitet inom kostvetenskap (t.ex. kostvetare, kostekonom eller kost och ledarskap).
ÖVRIGT
Urvalsarbetet kommer att ske löpande.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
