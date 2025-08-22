Enhetschef till Kostenheten, vikariat
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten, Kostenheten / Storhushållsföreståndarjobb / Vänersborg Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Vänersborg
2025-08-22
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten, Kostenheten i Vänersborg
Kostenheten är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom Kostenheten finns välutbildad och engagerad personal som arbetar för att servera god, näringsriktig och varierad mat till kommunens grundskolor, förskolor och kommunens vård- och omsorgsenheter samt gymnasieskolan. Sammanlagt är vi ca 125 medarbetare. En måltid har flera syften; den ska uppfylla våra behov av näring och njutning men även det sociala umgänget kring måltiden är viktigt. Kostenheten arbetar för att maten ska vara av god kvalitet, vara varierad och att gästen får ett trevligt bemötande och kan äta i en trevlig miljö.
Inom kostenheten finns 6 tillagningskök och 14 mottagningskök som tillhör skolor och 17 tillagningskök och 8 mottagningskök som tillhör förskolor. Inom äldreomsorgen finns det 2 tillagningskök.
Vill du ingå i vårt team och vara med och utveckla framtida kök i Vänersborgs kommun?
Vi söker dig som är kommunikativ, modig och bedriver ett hållbart ledarskap.
Kostenheten arbetar målmedvetet med att tillaga och servera smakfulla, näringsriktiga och hållbara måltider till våra gäster/kunder inom förskola, skola och socialförvaltningens områden. Inom Kostenheten finns idag 5 områden som leds av en enhetschef per område. En av våra enhetschefer kommer att gå på föräldraledighet och vi söker en vikarie för den. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag; att som enhetschef vara med och leda och utveckla vårt arbete. Detta dels inom det egna området där ett antal kök ingår, dels genom att du ingår i kostenhetens ledningsgrupp. Att bli en del i vårt team innebär en stimulerande tid av såväl verksamhets- som måltidsutveckling samt att utveckla teamarbete och bygga långsiktig stabilitet för framtiden utifrån en helhetssyn och samverkan.
Du ansvarar för driften inom ett område och har då verksamhets- och personalansvar, ekonomi - och budgetansvar samt arbetsmiljöansvar. I rollen som enhetschef krävs att du är tydlig i ditt ledarskap. Du har kunskaper och erfarenheter inom kost- och måltidsverksamhet för att på bästa sätt kunna leda och motivera samt skapa en vi-känsla och ett engagemang hos medarbetarna. Tillsammans med dina medarbetare hittar du vägar och arbetssätt för att utveckla måltider med hög kvalitet för enhetens målgrupper. Du har ansvar för att fattade beslut verkställs och att driften fungerar. Du är väl insatt i gällande lagstiftning, mål och riktlinjer inom ditt arbetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd examen från Kostekonomprogrammet eller Kostvetarprogrammet om 180 hp, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är en tydlig och målmedveten person med praktisk erfarenhet av ledarskap och att vara chef. Eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas och förnyas, letar vi efter en flexibel och självgående kollega med god förmåga att organisera och strukturera arbetet. Har du erfarenhet av förändringsarbete är det ett stort plus.
Du har ett genuint intresse för mat och dess betydelse för våra gäster, och du arbetar kvalitetsmedvetet med fokus på att skapa värde. Goda datakunskaper och erfarenhet av kostplaneringsprogram är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att få veta mer om dig!Anställningsvillkor
För att kunna arbeta som enhetschef krävs registerutdrag enligt skollagen (2010:800)
Du begär en registerkontroll på polisen.se inför en anställning i:
- Förskola, grundskola och motsvarande skolformer.
- Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Även administrativ personal ska visa registerutdrag inför en anställning.
B-körkort erfordras.
Intervjuerna är beräknade att påbörjas i vecka 37.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - gå in på vår för att läsa mer.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten, Kostenheten Kontakt
Anna-Karin Svensson, Verksamhetschef 0521-721301 Jobbnummer
9471699