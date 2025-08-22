Enhetschef till kommunal primärvård
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Som enhetschef inom kommunal primärvård ansvarar du för ett geografiskt område i kommunen. Du arbetar tillsammans med tre chefskollegor samt sjuksköterskor, undersköterskor och administratör. Vi värnar om en bra arbetsmiljö och för att få en bra start erbjuder vi dig som nyanställd en strukturerad introduktion på din nya arbetsplats.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med tre chefskollegor och avdelningschef
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Utbildning inom ledarskap
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
Vi ser fram emot din ansökan och att träffa dig som gillar nya spännande utmaningar i arbetslivet. Välkommen med din ansökan!
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, budget, personal och verksamhet. Du och dina kollegor samverkar och arbetar tillsammans med att utveckla hälso- och sjukvården i den kommunala primärvården i Alingsås kommun. En viktig del i uppdraget kommer vara att bedriva samverkansfrågor såväl inom den egna förvaltningen som med externa aktörer, ofta inom primärvården.
Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp, vilket ger dig stort inflytande och goda förutsättningar att påverka både strategiska och operativa frågor. Du arbetar i en verksamhet med välfungerande samarbeten både inom förvaltningen och tillsammans med engagerad personal vilket skapar en stabil grund för fortsatt utveckling.
I Alingsås kommun ska ledarskapet vara tydligt, aktivt och närvarande. Chefer hos oss utvecklar sitt ledarskap kontinuerligt genom kommunens ledarutvecklingsprogram, där utbildningar som UGL, Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbetsledning inom offentlig verksamhet. Du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska och har förmåga att delge information på ett tydligt sätt då du kan anpassa din kommunikation efter situation och mottagare.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet, gärna med bakgrund inom vård och omsorg. Erfarenhet av förändringsledning är också meriterande för tjänsten. Lika så tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal primärvård.
Som person är du ansvarfull och lyhörd, har god samarbetsförmåga och bygger hållbara relationer internt och externt. Du tycker om att samarbeta och arbetar gärna i team tillsammans med andra för att utföra arbetsuppgifter och nå de uppställda målen. För att lyckas i rollen krävs även att du är initiativtagande och självgående. Som enhetschef drivs du av att utveckla sjukvården inom kommunal primärvård med de utmaningar som vi har i framtiden.
Du har ett coachande ledarskap och ser dina medarbetares potential och uppmuntrar dem att ta ansvar och växa i sina roller. Du skapar förutsättningar för att verksamheten ska fungera på bästa sätt för såväl brukare som personal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förstaintervjuer kommer att ske digitalt den 22/9 samt 23/9. Andraintervjuer planeras att ske 29/9 och 30/9.
Vi använder oss av tester för en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Om du blir en av våra slutkandidater kommer en bakgrundskontroll att göras.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
