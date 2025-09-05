Enhetschef till kommunal hälso- och sjukvård
Vill du vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård i en organisation som vågar tänka nytt?
Vi söker dig som vill leda våra sjuksköterskor i ett viktigt och utvecklande uppdrag - med fokus på patientsäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för sjuksköterskorna i Ånge kommuns hälso- och sjukvård arbetar du både strategiskt och operativt. Du ansvarar för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna så att de kan växa i sin roll och ge en trygg och professionell vård till våra invånare.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och driver utvecklingen framåt genom att bygga relationer, utveckla arbetssätt och hitta lösningar tillsammans med andra aktörer. Rollen innebär nära samverkan internt inom vård och omsorg med privata aktörer, regionen och i länsgemensamma nätverk.
Vi erbjuder:
Extern handledning för chefer - för att du ska få stöd i din roll och kunna utvecklas i ditt ledarskap.
En kommun i framkant - just nu tävlar vi om att bli utsedd till Årets digitaliseringskommun 2025.
En organisation i utveckling - vi arbetar aktivt med nya arbetssätt, digitala lösningar och samverkan för att ge våra invånare bästa möjliga vård.
Förtroendearbetstid - vi tror på balans mellan ansvar och frihet.
Hos oss blir du en del av ett chefsteam där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och hittar lösningar tillsammans.
Övrig information
Heltid 100% Tillsvidare. Provanställning kan förekomma.
Vi söker dig med tidigare chefserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet eller dig som är sjuksköterska och vill ta nästa steg i din karriär.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna av att leda legitimerad personal.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, och att växla mellan långsiktigt utvecklingsarbete och vardagens utmaningar.
Ett kommunikativt och närvarande ledarskap, där du bygger relationer, skapar arbetsglädje, delaktighet och förtroende.
Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation och av att leda i samverkan är också meriterande. Vi söker dig som har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Vem är du som person?
Vi tror att du är tydlig, drivande och lösningsorienterad - men också varm, kreativ och prestigelös. Du har god självkännedom, mod att pröva nytt och förmåga att bygga relationer.
