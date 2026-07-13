Enhetschef till Kansli- och verksamhetsstöd
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-07-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vård- och äldreförvaltningen arbetar med insatser för invånare som är i behov av vård och omsorg samt förebyggande hälsoarbete för äldre. Förvaltningen består av drygt 2 600 medarbetare, varav 90 är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för genom jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är jurist med erfarenhet av juridisk rådgivning inom offentlig verksamhet och som vill ha en ledande roll. Du har erfarenheter av arbete i en politiskt styrd organisation samt nämndadministration. Erfarenhet av ledarskap och vård- och omsorg är båda meriterande.
Du är en tydlig ledare som inspirerar, har helhetssyn och drivs av att utveckla verksamheten genom att förädla arbetssätt, rutiner och processer samt kommunicera mål och uppdrag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och trivs i en föränderlig vardag där du prioriterar och leder utifrån verksamhetens samlade behov. Meriterande är om du har erfarenhet av utredningsarbete och ärendeberedning samt förändringsledning. Du trivs med både samarbete och självständigt arbete, är prestigelös, strukturerad och analytisk. Som ledare är du närvarande, lyhörd och kommunikativ, ger stöd vid behov och uppmuntrar delaktighet och ansvarstagande.
Inför anställning kommer du att få lämna ett utdrag ur belastningsregistret utifrån lag om registerkontroll vid anställning av ledande befattningar i kommuner.
Om verksamheten
Är du en engagerad ledare med bred kompetens och ett starkt intresse för offentlig verksamhet? Då kan du vara vår nya enhetschef för kansli och verksamhetsstöd. Som chef inom kvalitets- och utvecklingsfunktionen blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla framtidens vård och omsorg. Enheten för kansli och verksamhetsstöd är en central stödfunktion med förvaltningsövergripande ansvar och bidrar till att utveckla och stödja hela förvaltningens verksamhet.
Vård och äldreförvaltning genomför en omorganisation från 2027 för att vara bättre rustad att möta framtidens behov. Förberedelserna inleds under hösten 2026 och kan komma att omforma uppdraget.
Tjänsten är placerad på Ramnåsgatan i Borås, fem minuters promenad från Borås resecentrum. Här arbetar vi i moderna lokaler med närhet till både centrum och Ramnasjön.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för kansli och verksamhetsstöd leder, utvecklar och följer du upp enhetens verksamhet utifrån verksamhetsplan, uppställda mål och politisk viljeinriktning. Du har verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Din enhet är en viktig del i kvalitets- och utvecklingsfunktionen, där du tillsammans med kollegor utvecklar det förvaltningsövergripande stödet.
Du leder 11 engagerade medarbetare och ansvarar för att skapa goda förutsättningar för kvalitet, utveckling och en hållbar arbetsmiljö. I uppdraget ingår också samverkan med politisk nämnd och fackliga parter.
Enheten ansvarar för nämnds- och arkivprocesser, diarium, utredningar, kommunikation, kris och beredskap, informationssäkerhet, dataskydd, klimatkompensation och IT. Enheten ger även stöd till förvaltnings- och verksamhetsledning genom samordning och administrativa insatser samt samordnar praktik- och praoplatser och representerar förvaltningen i samverkan med den finska minoriteten. I ditt direkta uppdrag ingår även juridisk rådgivning till chefer samt att vid behov genomföra utredningar, kartläggningar och workshoppar.
Som enhetschef samarbetar du internt inom förvaltningen, inom Borås Stad och vid behov även med andra externa aktörer. Exempel på detta är deltagande i arbetsgrupp/styrgrupp för förvaltningsövergripande arbete kopplat till kris och beredskap samt i nätverk med chefer inom kansli och administration inom Borås Stad. Din roll ingår i förvaltningens krisledningsstab.
Övrig information
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på vår hemsida. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen kontakta rekryterande chef Zenita Källner under vecka 29 samt till enhetschef Karin Wahlin under vecka 30 och 31.
Som chef i Borås Stad erbjuds du ett gediget chefsutvecklingsprogram i form av löpande utbildning och ledarskapsutveckling. I tjänsten ingår inlöst övertid men du har tillsammans med det ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension.Så ansöker du
Låter uppdraget intressant? Välkommen med din ansökan.
Intervjuer är planerade att genomföras den 14 augusti. Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan. Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet. Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanbeder oss vänligen, men bestämt, att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Zenita Källner zenita.kallner@boras.se 033-357972 Jobbnummer
10001232