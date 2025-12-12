Enhetschef till Gustavsgården, vikariat
Värmdö Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Värmdö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Värmdö
2025-12-12
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du göra skillnad varje dag? Välkommen till äldreomsorgen i Värmdö!
Från och med den 1 januari 2026 bildas social- och omsorgskontoret, där vård- och omsorgskontoret samt kontoret för individ- och familjeomsorg går samman.
Vi står inför en spännande förändringsresa - och du kan bli en nyckelperson i att skapa en organisation som möter invånarnas behov på ett hållbart och kvalitativt sätt. Målet är att skapa en stabil och effektiv organisation i linje med den nya socialtjänstlagen där medarbetare trivs och myndighetsutövningen håller en hög kvalitet och är rättssäker.
Äldreomsorgen är en viktig samhällsfunktion där vi erbjuder stöd, omsorg och trygghet till äldre personer som behöver hjälp i sin vardag. Vårt mål är att skapa en meningsfull tillvaro med respekt för individens behov, önskemål och livshistoria. Som medarbetare hos oss blir du en nyckelperson i våra äldres liv - du arbetar nära människor, bygger relationer och bidrar till en trygg och värdig omsorg.
Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre beläget i centrala Gustavsberg. Boendet består av 101 lägenheter uppdelat på 3 hus/3 enheter och sammanlagt 11 avdelningar. Ni kommer att vara 3 Enhetschefer som samarbetar och leder varsin enhet. Inom boendet finns både enheter för personer med demens- och somatiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs med den enskildes behov i fokus och vi strävar alltid efter bästa möjliga kvalitet. Vi samverkar även med Nestor FoU-center som är en forsknings- och utvecklingsverksamhet för äldre, samt flera andra externa parter för att säkerställa kvalité och utveckling. Hela verksamheten är Silviahemscertifierad vilket innebär att alla medarbetare har genomgått en grundutbildning i demenskunskap. Våra arbetsledare har utbildats i ledarskap, och på varje avdelning finns medarbetare som utbildats i reflektionsledning.
Ditt uppdrag
Vi söker en strategisk och utvecklingsorienterad enhetschef som vill leda äldreomsorgen med kvalitet och utveckling inom ramen för politiska riktlinjer och beslut. Du har det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, verksamhet, budget och personal. Att bygga relationer och samverka både internt och med externa samarbetspartners är en prioriterad del av ditt arbete.
Du utvecklar arbetsformer och processer för professionell vård och omsorg baserad på tydliga roller och ett systematiskt kvalitetsarbete. Du leder både det operativa och strategiska arbetet och ansvarar för planering och genomförande av enhetens uppdrag. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i ledningsgruppen där du verkar utifrån en helhetssyn.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
• Leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
• Säkerställa att verksamheten följer lagstiftning, riktlinjer och kommunens värdegrund.
• Bidra till strategiskt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.
Vi söker dig som:
• Vill forma framtidens äldreomsorg och leda med både hjärta och skärpa.
• Har förmåga att inspirera, coacha och skapa engagemang i arbetsgruppen.
• Är trygg, driven, målmedveten och ödmjuk.
Din erfarenhet
Skallkrav:
• Universitets-/högskoleexamen som sjuksköterska med specialistutbildning inom äldreomsorg eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av att leda stora personalgrupper och inom äldrevård.
• Vana att driva förändrings- och utvecklingsarbete.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet som chef i politiskt styrd organisation.
• Kunskap om lagstiftning inom äldreomsorg.
• Erfarenhet av förebyggande arbete och arbetsmiljöutveckling.
• Systemkunskap i Combine, Heroma, Stratsys.
Dina personliga egenskaper
Mål och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Ledarskap
Omdöme
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en möjlighet att göra skillnad varje dag i en verksamhet där människan står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för trygg, värdig och individanpassad omsorg.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser heltid. För denna tjänst kommer bakgrundskontroll att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Ansökan urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vill du veta mer- välkommen att kontakta Avdelningschef Therese Malm tfn: 08-570 470 78. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
VOK Äldreomsorg egen regi, Särskilt boende Gustavsgården Kontakt
Therese Malm 08-57047078 Jobbnummer
9642572