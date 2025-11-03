Enhetschef till Gata och anläggning
Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 250 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & Lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra!
Som enhetschef för gata och anläggning har du en viktig roll i att säkerställa att kommunens gator och infrastruktur fungerar årets alla dagar. Ditt uppdrag omfattar gatuunderhåll som snöröjning, asfaltering, trafikskyltning, gatubelysning med mera. Du har även ansvar för kommunens egna anläggningsverksamhet, arbetsfordon, verkstadsdrift och skyddsjakt. Uppdraget är centralt för att skapa en trygg, tillgänglig och välfungerande miljö för kommunens invånare året runt.
I chefsrollen ingår ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du får stöd i ditt uppdrag av förvaltningens enhet för verksamhetsstyrning och stöd, där det finns medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, planering och uppföljning. Du ansvarar även för kommunens beredskapsfunktion. Det innebär att du planerar och säkerställer bemanning och tillgänglighet för att kunna hantera arbetsuppgifter och händelser inom enhetens ansvarsområde dygnet runt.
Du har personalansvar för 21 engagerade medarbetare, inklusive arbetsledare, gatuingenjör, drifttekniker, anläggare och driftpersonal. Du är en viktig kontaktperson både internt och externt. Du har regelbunden dialog med invånare, entreprenörer och andra kommunala enheter, och hanterar allt från inkomna felanmälningar till samverkan i gemensamma projekt.
Beredskap ingår i tjänsten, vilket innebär att du behöver ha möjlighet att befinna dig i närområdet under de veckor då du själv ingår i beredskapsschemat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning, eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet inom området. Du har arbetat inom teknisk verksamhet eller ett liknande område och har byggt upp en god förståelse för drift, underhåll och/eller arbete med infrastruktur. Du har också tidigare chefserfarenhet, gärna från en ledande roll inom offentlig sektor, entreprenad eller annan relevant bransch. Eftersom tjänsten innebär resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Som enhetschef har du en bred och komplex roll som kräver både ledarskapsförmåga, struktur och god kommunikation.
Du är stabil och har god självinsikt, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du skiljer mellan det personliga och professionella och agerar alltid utifrån verksamhetens bästa. I en vardag med många kontaktytor både internt och externt har du ett moget förhållningssätt och skapar förtroende genom tydlighet och respekt.
I rollen har du ansvar för såväl operativ drift som långsiktig utveckling. Du behöver därför kunna planera, organisera och prioritera arbetet effektivt både för dig själv och för din personalgrupp. Du bygger upp fungerande strukturer och rutiner som gör att verksamheten flyter även vid hög belastning, exempelvis under vinterns snöfall eller vid större upphandlingar.
Du leder genom att vara närvarande, du involverar och engagerar. Du har lätt för att skapa goda relationer, både med dina medarbetare, kollegor i andra förvaltningar och externa aktörer som entreprenörer. Du är lyhörd, ser och tar tillvara andras kompetens, och bidrar till en arbetsmiljö där samarbete och gemensamma mål står i fokus.
Som chef är du en viktig länk mellan verksamheten, medborgarna och organisationen i stort. Du behöver därför kunna kommunicera klart och tydligt, både i dialog med invånare och i interna möten. Du lyssnar aktivt, anpassar ditt budskap efter mottagaren och säkerställer att information når fram oavsett om det gäller en felanmälan, ett personalmöte eller ett samverkansforum.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
