Enhetschef till funktionsstöd
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Sävsjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sävsjö
2025-12-30
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Socialförvaltningen i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vill du leda en verksamhet där fokus ligger på att stärka människors egna resurser, skapa meningsfull vardag och bidra till delaktighet?
Söker du ett meningsfullt ledaruppdrag där du får kombinera verksamhetsutveckling, kvalitet och ett varmt humanistiskt och salutogent förhållningssätt?
Då kan du vara den vi söker!
Sävsjö kommun fortsätter att utveckla funktionsstödsområdet och söker nu en engagerad enhetschef som med trygg hand och varmt hjärta vill som vill leda våra verksamheter vidare in i framtiden där både brukare och medarbetare får möjlighet att blomstra.
Du kommer arbeta tätt tillsammans med chefskollegorna inom Funktionsstöd Det är fyra engagerade enhetschefer inom området som arbetar tätt med medarbetare och stödfunktioner.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys och du har ett tydligt brukarfokus. Du är underställd verksamhetschef och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enheter. Chefsrollen innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Som enhetschef inom Funktionsstöd får du ett viktigt ansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheter inom LSS och socialpsykiatri. Du arbetar nära medarbetare, brukare, anhöriga och samarbetspartners för att säkerställa en trygg, inkluderande och professionell omsorg.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Vara närvarande, coachande och tydlig i ditt ledarskap.
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete i linje med kommunens målstyrning, värdegrund och Agenda 2030.
Säkerställa att lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav följs. Främst lagrummet Socialtjänstlagen och LSS, att verksamheten bedrivs i enlighet med LSS (1993:387), inklusive rätt till självbestämmande, delaktighet, goda levnadsvillkor och individanpassat stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av att vara ledare i en politiskt styrd organisation med höga lagkrav. Du delar vår värdegrund om alla människors lika värde.
Du har goda ledaregenskaper, god organisationsförmåga och erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Du är strukturerad och har ett professionellt bemötande som genomsyrar ditt ledarskap. Chefserfarenhet är meriterande och vi ser gärna att du har genomgått ledarskapsutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom funktionsstödområdet och god kunskap inom lagstiftningen. Du är en person som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer och har förmåga att arbeta långsiktigt.
Du bygger förtroende, visar omtanke och är tydlig både i vardagen och i förändringsarbete genom at vara lyhörd, relationsskapande och kommunikativ.
Du är trygg i ditt ledarskap, motiverar andra, fungerar som stabilt stöd och leder med både hjärta och struktur. Du planerar långsiktigt, håller ordning på processer och följer upp verksamhetens resultat.
Då verksamheten påverkas av olika förutsättningar i omvärlden behöver du ha en positiv inställning till ditt arbete och kunna se möjligheter framför hinder med ett tydligt brukarfokus.
God kunskap om de vanligt förekommande systemen, t.ex. Visma, Pulsen Combine, AiAi, Medvind är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen
Områdeschef
Mathilda Kronek mathilda.kronek@savsjo.se 038215442
