Enhetschef till Friluftsmuseerna
2026-02-18
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Enheten Friluftsmuseerna ansvarar för verksamhet på kommunens tre prioriterade kulturarv Norra berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn.
Enheten har ca 12 tillsvidareanställda medarbetare och under framförallt sommarmånaderna tas tillfällig personal in för att stärka upp bemanningen.
Som chef har man ansvar för att utveckla enhetens verksamhet på Norra berget, Svartvik och Gudmundstjärn inom områdena: skötsel och drift, djur, kunskapsförmedling och museipedagogik samt uthyrning och arrangemang.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag om du är intresserad av en ny utmaning och vill vara med på resan att fortsätta utveckla friluftsmuseerna och dess verksamheter!
Så här bidrar du i rollen som enhetschef
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet på enheten samt ansvarar för personal-, budget- och arbetsmiljö. Som enhetschef ansvarar du för dialogen med de prioriterade kulturarvens samarbetspartners vilket inkluderar andra förvaltningar inom kommunen men även externa aktörer så som privata näringsidkare och föreningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Leda och samordna Friluftsmuseernas dagliga arbete inom enhetens verksamhetsområden på Norra berget, Gudmundstjärn och Svartviks industriminnen.
• Leda verksamhetsplaneringen för Friluftsmuseerna och följa upp den
• Leda enhetens systematiska arbetsmiljöarbete
• Leda enhetens systematiska brandskyddsarbete
• Delta i avdelningens budgetarbete, ansvara för och följa upp enhetens budget samt hantera fakturor och andra ekonomiska uppgifter kopplade till enhetens verksamhet och medarbetare
• Personaladministration på enheten så som rekryteringar, bemanning, schemaläggning, medarbetarsamtal, rehabiliteringsärenden och annan administration
• Genomföra upphandlingar och ta fram avtal
• Delta i avdelningen Bibliotek, kultur och museers ledningsgrupp och andra lednings och styrningssammanhang relevanta för enheten
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ett eller flera av områdena kulturarv, museum, turism/besöksnäring, samhällsvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av personalansvar såsom till exempel chef eller arbetsledare. Du har vidare erfarenhet av arbete med utåtriktad/publik verksamhet inom kulturarvs- eller museisektorn alternativt turism/besöksnäring eller liknade.
Du har även:
• Goda svenska kunskaper i både tal och skrift.
• God datavana och kunskaper i Office-paketet.
• B- körkort.
Vi ser det som meriterande med:
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av ansvar för verksamhet med brett innehåll.
Som person är du trygg och stabil med en god självinsikt och förmåga att skilja på det personliga och professionella, vilket gör att du kan hantera komplexa situationer på ett balanserat och professionellt sätt. Du tar ansvar för att driva verksamheten framåt på ett självständigt sätt, samtidigt som du fattar välgrundade beslut och skapar tydlighet i ditt ledarskap. Som ledare motiverar och inspirerar du andra, samtidigt som du förser medarbetarna med rätt förutsättningar och befogenheter för att nå gemensamma mål. Du har vidare god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa goda relationer. Med din flexibilitet och anpassningsförmåga ser du möjligheter i utmaningar. Du kombinerar struktur med ett kreativt förhållningssätt och bidrar därigenom till att utveckla verksamheten.
Är du intresserad av att vara en del av vårt engagerade team och bidra till att skapa positiva förändringar för våra medborgare, ansök redan idag och bli en del av vårt arbete för ett hållbart Sundsvall!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Månadslön Så ansöker du
Sundsvalls kommun, Kultur och fritid Kontakt
