Enhetschef till förvaret i Gävle
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-02-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord i Gävle
, Uppsala
, Sigtuna
, Västerås
, Knivsta
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Förvaret i Gävle består av fyra enheter och söker nu enhetschef till förvarsenhet 4.
Inom förvaret vistas människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamhet bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska utformas på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.
Förvarsverksamheten står inför en förändring där en del av medarbetarna kommer att gå över på ett treskiftsschema. Detta kommer att kräva utveckling av såväl arbetssätt som anpassning av vår organisation.
Att vara enhetschef inom förvarsverksamheten
I rollen som enhetschef inom förvaret får du en nyckelroll med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö för en enhet med cirka 25 medarbetare. Tillsammans med teamledare driver du enheten mot uppsatta mål och säkerställer kontinuerlig utveckling.
Som enhetschef har du ansvar för att leda verksamheten vid din enhet där en god arbetsmiljö samt utveckling prioriteras högt. Som ledare är du tillgänglig och närvarande, du skapar förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Du tar tillvara på, och stärker den drivkraft som finns hos medarbetarna genom delaktighet, engagemang och fokus på vårt uppdrag.
Som ledare hos oss arbetar du verksamhetsnära i en verksamhet som pågår dygnet runt. Det ställs därför extra stora krav på ett tydligt och enhetligt ledarskap samt att alla medarbetare är förankrade i vårt uppdrag och därmed vårt förhållningssätt gentemot kollegor och förvarstagna.
Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. I ledningsgruppsarbetet bidrar du till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån sektionens och regionens helhetsperspektiv.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare, någon som har förmågan att både se helheten och agera strategiskt för att driva förändring och utveckling. Du har ett ledarskap som genomsyras av kommunikation, engagemang och handlingskraft, och du förstår vikten av att skapa en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö där alla känner sig sedda och hörda.
Du har lätt för att samarbeta, ditt förhållningssätt är prestigelöst och präglas av ledningens gemensamma uppdrag att skapa en väl fungerande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Som ledare präglas ditt ledarskap av förståelse för vikten av att ge god service och att ha ett gott bemötande. Du leder genom mod, empati och tydlighet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning (minst 120hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet
- Aktuell chefserfarenhet med ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och budget
- Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda medarbetare inom dygnet-runt-verksamhet
- Erfarenhet av arbete inom verksamhet med höga krav på säkerhet, främst låst miljö
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Placeringsort: Gävle
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Migrationsverket gör kontroller i misstanke- och belastningsregistret inför beslut om anställning. Publiceringsdatum2026-02-05Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 1 mars 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Jaak Meri 010-2036171 Jobbnummer
9724471