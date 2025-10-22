Enhetschef till FM Care hemtjänst
2025-10-22
Är du en engagerad ledare som brinner för att utveckla vård och omsorg med kvalitet i fokus? Vill du vara en del av ett företag som sätter hjärtat i centrum? FMcare Hemtjänst söker nu en Enhetschef till hemtjänsten.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
FMcare Hemtjänst är ett företag som verkar inom hemtjänst, personlig assistans, nattpatrull och hushållsnära tjänster. Vi har avtal med Västerås kommun.
Om rollen
Som Enhetschef hos oss har du det övergripande ansvaret för att leda, planera och utveckla vår hemtjänstverksamhet i Västerås. I rollen ingår:
Jobbar nära avdelningschefen
Ansvar för kvalitetssäkring, budget, resultat och personal.
Bygga och bibehålla goda relationer med kunder, anhöriga och medarbetare.
Samverkan med kommuner och andra partners.
Säkerställa att vi arbetar enligt gällande lagar, avtal och kvalitetsrutiner.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med avdelningschef och samordnarna för att säkerställa att våra medarbetare har de bästa förutsättningarna att leverera omsorg med kvalitet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning på minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande).
Har minst 2 års erfarenhet av arbetsledning inom vård och omsorg, eller biståndshandläggning med arbetsledningsansvar.
Är väl insatt i lagar och regler inom vård- och omsorgsområdet. Erfarenhet av chef inom hemtjänst och kvalitetsarbete är meriterande.
Har körkort (B) och är van att arbeta i Officepaketet.Profil
Du är en trygg ledare som drivs av att utveckla både verksamheten och dina medarbetare. Du är resultatinriktad, organiserad och har en strategisk förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. För dig är kvalitet och relationer centrala, och du motiveras av att se andra växa i sina roller.
Vi erbjuder
En utvecklande roll med möjlighet att påverka verksamhetens framtid.
Ett företag med hjärtat på rätta stället och en kultur som värnar om kvalitet och omtanke.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@fmcare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef till hemtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
FM care AB
(org.nr 559086-5977), https://fmcare.se
Ånghammargatan 12 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Jobbnummer
9570078