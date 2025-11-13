Enhetschef till ekonomi och kvalitetsenheten
2025-11-13
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-13Beskrivning
Tillsammans bygger vi framtidens Kungälv!
Kungälv är en kommun i stark utveckling - med historiska rötter, växande näringsliv och framtidstro.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och och bidra till att skapa värde för våra medborgare varje dag. Nu söker vi en enhetschef som vill leda, utveckla och stärka ekonomi- och kvalitetsarbete. De ledord som vi arbetar efter är mod, respekt och medskapande.
Som enhetschef för Ekonomi- och kvalitetsenheten rapporterar du till förvaltningens ekonomichef.Dina arbetsuppgifter
Du har ett operativt ansvar för att driva kommunens arbete med ekonomi, uppföljning, verksamhetsstyrning och kvalitet. Du leder en kompetent enhet med medarbetare inom ekonomi, analys och kvalitetsutveckling. Du arbetar nära verksamheterna i förvaltningen för att bidra till hållbar ekonomisk hushållning och till att utveckla kvalitetsprocesserna.
- Driva arbetet med verksamhetsutveckling och förbättringsprocesser.
- Ansvara för rapportering, analys och beslutsunderlag till ekonomichefen.
- Leda och coacha medarbetare inom kvalitet- och ekonomienheten mot gemensamma mål.
Kravspecifikation
Du är en tydlig och kommunikativ ledare som trivs med att utveckla processer och dina medarbetare. Du ser sambandet mellan ekonomi, kvalitet och verksamhetsnytta - och du har förmågan att omsätta det i handling.
Du har:
- Akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande.
- Dokumenterad ledarerfarenhet med förmåga att inspirera och skapa engagemang.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet.
- Flerårig erfarenhet för kvalitetsutveckling, styrning, uppföljning.
- Förmåga att analysera komplexa frågor och presentera dem på ett begripligt sätt.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning och digitala utvecklingsinitiativ.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en växande kommun, med möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team inom staben med stort fokus på utveckling, samverkan och framtidstro.
Kungälvs kommun erbjuder en modern arbetsmiljö.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön
