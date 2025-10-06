Enhetschef till Bemanningsenheten
Oskarshamns kommun / Sjukvårdschefsjobb / Oskarshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Oskarshamn
2025-10-06
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Bemanningsenheten är Oskarshamns kommuns största rekryterande enhet. Här hanteras också majoriteten av de vakanser som finns inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vi bistår cirka 70 olika verksamheter med olika bemanningstjänster. På bemanningsenheten är vi tio medarbetare. Här finns det fem vikariesamordnare, tre bemanningsadministratörer, en central schemaläggare och en rekryterare.
Nu söker vi en enhetschef till Bemanningsenheten i Oskarshamns Kommun.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du underställd områdeschefen, har ett övergripande ansvar för ledning och utveckling av verksamheten med verksamhets-, personal-, arbetsmiljö och ekonomiansvar. Du ska leda, planera, utveckla, följa upp och styra verksamheten kostnadseffektivt med god kvalitet. Du arbeta nära projektledare, sektionschefer, enhetschefer och verksamhetsutvecklare för att tillgodose verksamheternas behov och hantera förändringar i bemanningsplaner. Vidare ansvarar du för rekryterings- och resursplaneringsprocesser, att identifiera och utveckla interna kompetenser samt utveckla processer, verktyg och rutiner för effektiv bemanningsplanering.Kvalifikationer
Du som söker har en adekvat högskoleutbildning, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar, erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation och inom äldreomsorg eller omsorg för personer med funktionsnedsättning. Vidare är det meriterande om du har kunskap om den lagstiftning som styr våra verksamheter. Det är också önskvärt att du arbetat med rekrytering tidigare då ditt huvuduppdrag kommer bestå av kompetensförsörjning.
I din roll som enhetschef intar du ett coachande ledarskap som främjar samarbete, inflytande och delaktighet. Du har lätt för att sprida arbetsglädje och får dina medarbetare att utvecklas och växa. Tjänsten kräver att du är en noggrann administratör, du är strukturerad och organiserad med tillhörande analytisk förmåga. En god samarbetsförmåga är en förutsättning, då detta arbete präglas av en ständig samverkan med kollegor och uppdragsgivare. I ditt uppdrag ingår det varierad dokumentation varför du behöver kunna formulera dig väl i både tal och skrift på svenska. Förutom grundläggande datavana behöver du kunna ta dig an olika sorters datasystem, vi använder oss exempelvis av Medvind, WinLas, Treserva, Adato, Stella och Novi.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:
• är social och kommunikativ med förmåga att skapa goda relationer
• bemöter omgivningen med ödmjukhet och optimism
• är tydlig och lyhörd med god självkännedom
• har lätt för att initiera, leda och driva utvecklingsarbete
• är kvalitetsmedveten och målinriktad
B-körkort erfordras eftersom du behöver förflytta dig geografiskt till olika platser/verksamheter inom kommunen.
ÖVRIGT
Vi använder oss av löpande rekryteringsprocess så vi hoppas att du som är intresserad registrerar din ansökan så snart som möjligt.
Vi planerar att hålla intervjuer följande datum: 4/11, 5/11, 7/11, och 12/11.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef ÄO
Charlotte Kreutz Lundgren charlotte.kreutzlundgren@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9543122