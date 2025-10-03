Enhetschef till Bemanningsenheten
2025-10-03
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Vill du vara med och utveckla Bemanningsenheten inom socialförvaltningen i Marks kommun mot en kommungemensam bemanningsenhet?
Vi söker nu en enhetschef med stort engagemang och en drivkraft för att nå våra mål!
Som enhetschef för Bemanningsuppgiften har du en avgörande roll i att leda, fördela och utveckla arbetet inom bemanning och rekrytering i Marks kommun.
En viktig del i uppdraget är att förvalta enheten samtidigt som du hjälper dina medarbetare att nå sin fulla potential. Detta genom att du tillsammans med medarbetarna implementerar ett centraliserat arbetssätt och gemensamt förhållningssätt. Du leder och fördelar arbetet i ett team av erfarna och drivna medarbetare som varje dag gör skillnad för både personal och brukare. Vi verkar i en föränderlig miljö där vi ständigt behöver utveckla våra arbetssätt för att möta nya behov. Att rekrytera rätt kompetens inom vård och omsorg är en utmaning, men vi ser också stora möjligheter i att arbeta smartare och mer strategiskt.
Som enhetschef får du vara med och skapa framtidens bemanningslösningar och säkerställa att våra verksamheter har de resurser som behövs för att ge bästa möjliga vård och omsorg.
I dagsläget pågår uppbyggandet av en gemensam bemanningsenhet som ska stötta fyra av kommunens förvaltningar.
Det innebär att Bemanningsenheten kommer att ansvara för rekrytering av timavlönade och hantering av korttidsfrånvaro inom olika typer av verksamheter.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
* Leda och ansvara för bemanningsplanerare och rekryterare utifrån verksamheternas behov.
* Säkerställa att bemanningsprocessen följer kommunens och förvaltningarnas riktlinjer.
* Formulera och fastställa operativa mål och strategier för enheten, följa upp och utvärdera resultatet samt utveckla processer så att personalresurser används optimalt.
* Analysera underlag och statistik som stöd för uppföljning och utveckling.
* Samverka med HR, lön, avdelningschefer och enhetschefer kring gemensamma rutiner.
* Ansvara för forum för samverkan inom området bemanning och rekrytering av timavlönade.
* Ha helhetsansvar för arbetsmiljö, personal och budget inom enheten.
Vi erbjuder dig:
* Påverkan och utveckling - Du får leda en viktig enhet där dina idéer och initiativ skapar verklig förändring.
* Engagerade och erfarna kollegor - Du arbetar med ett team som har bred kompetens, lång erfarenhet och ett stort engagemang.
* Utvecklingsmöjligheter - Vi erbjuder kompetensutveckling och ledarskapsprogram för att du ska kunna växa i din roll.
* Balans i livet - Vi har flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.Kvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten och tidigare erfarenhet av rekryterings-/bemanningsfrågor.
Meriterande
* Att ha tidigare erfarenhet av liknande roll inom kommunal verksamhet.
* Tidigare kunskaper i verksamhetssystemen Time Care Planering-/Pool och Visma.
* Erfarenhet av förändringsledning och samverkan med fackliga organisationer.
* Tidigare erfarenhet av frågor inom LAS-hantering, lönerevision och arbetsrätt.
Vi söker dig som:
* Tänker nytt, vågar stå för fattade beslut och har förmågan att göra dem begripliga för medarbetarna.
* Är en trygg och närvarande ledare samt är öppen för nya idéer och perspektiv.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt kan se möjligheter i förändringar.
* Kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
* Har en god kommunikativ förmåga samt har lätt för att uttrycka kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt genom att du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
* Är analytisk, nyfiken och håller dig uppdaterad inom området genom att visa intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
* Är lyhörd, diplomatisk och initiativtagande i sociala sammanhang samt har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
* Har förmåga att se både helheten och de långsiktiga strategierna samt kan organisera och planera arbetet väl.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning

Enligt avtal.
