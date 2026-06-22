Enhetschef till Äldreomsorgen
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Katrineholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Katrineholm
2026-06-22
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Nu står vi inför en spännande verksamhetsförändring där vi satsar för framtiden. För att bättre möta invånarnas behov och utveckla en mer nära, tillgänglig och sammanhållen vård delar vi upp äldreomsorgen i två inriktningar. I den här rollen blir du enhetschef inom äldreomsorg med fokus på stöd i ordinärt boende – en nyckelposition i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Du får möjlighet att forma och leda en verksamhet i förändring, tillsammans med engagerade kollegor som vill framåt. Och inte minst, du vill utvecklas tillsammans och möta den nya socialtjänstlagen med nyfikenhet, mod och energi.
Välkommen till ett sammanhang där ditt ledarskap gör skillnad på riktigt!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef för stöd i ordinärt boende har du ett uppdrag att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör verksamhetsområdet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet för dina medarbetare. Du är närvarande i ditt ledarskap och har förmågan att engagera, motivera och stärka dina medarbetare samt ge dem stöd och handledning. Du fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Planering och prioritering är en naturlig del av ditt arbete och att du håller uppsatta tidsramar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen eller annan högskoleutbildning som socionom, beteendevetare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har god kunskap vad gäller lagstiftning såsom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. För att klara uppdraget ser vi det som önskvärt att du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet samt utveckling och förändringsarbete. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av för oss relevanta IT-system. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Som chef är du van att leda och motivera medarbetare samt att säkerställa förutsättningar som krävs för att tillsammans nå verksamhetsmålen. Som person har du en förmåga att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du är lyhörd och bra på att kommunicera och skapar ett gott samarbete med medarbetare, övriga chefer samt interna och externa parter. Du är självständig och strukturerad i ditt arbete och identifierar samt organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter som leder vidare tillresultat. Vidare ser vi att du har en god förmåga att fatta beslut samt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer. Intervjuer för denna rekrytering kommer genomföras vecka 33 och 34.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331278/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 80 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Stina Lander anna-stina.lander@katrineholm.se 0150 - 578 22 Jobbnummer
9971780