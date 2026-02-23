Enhetschef Stödboendeenheten
Brinner du för att leda viktiga samhällsuppdrag och vill arbeta där din insats verkligen gör skillnad? Hos oss får du leda det vardagsnära arbetet i en engagerad verksamhet och samtidigt bidra till utvecklingen av stödinsatser som gör verklig skillnad för barn och unga på väg mot ett självständigt liv.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Stödboendet leder du en verksamhet som ger stöd, trygghet och vägledning till barn och unga mellan 16 och 21 år. Stödboendet är en placeringsform avsedd för ungdomar som bedöms kunna bo i eget boende med individuellt anpassat stöd. Placering sker utifrån en lämplighetsbedömning i enlighet med gällande lagstiftning. Du är nära både personalens och ungdomarnas vardag och ser till att arbetet håller struktur, kvalitet och riktning. Du stöttar och handleder medarbetarna i deras dagliga arbete och bidrar till en trygg arbetsmiljö, engagemang och arbetsglädje i gruppen. Tillsammans med en engagerad personalgrupp driver du verksamhetens utveckling, håller ihop samverkan med interna och externa parter och skapar förutsättningar för att varje ung person ska få det stöd som behövs på vägen mot självständighet.Dina övergripande ansvarsområden är:
- Leda och utveckla Stödboendet
- Ha personal-, verksamhets- och budgetansvar
- Säkerställa att riktlinjer, lagstiftning och mål följs
- Hålla ihop och driva intern och extern samverkan
- Aktivt delta i ledningsgrupp och avdelningens utvecklingsarbete
Som chef har du personalansvar för elva medarbetare som arbetar inom tre olika boendeformer. Åtta arbetar i dygnet-runt-verksamhet, medan övriga stöttar ungdomar i eget boende och träningslägenheter. Du är nära verksamhetens puls, stöttar personalen i deras dagliga arbete och håller ihop bemanning och flödet av placeringar. Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Du har lätt för att skapa överblick och hålla ordning även när förutsättningarna skiftar, och du behåller lugnet och gör kloka avvägningar när tempot ökar. Du är skicklig på att engagera och få med dig människor i förändring, och du leder på ett sätt som kombinerar tydlighet i riktning med ett inlyssnande förhållningssätt i dialoger och beslut. Samtidigt är du flexibel och fastnar inte i gamla arbetssätt, utan hittar lösningar när förutsättningar förändras. Som ledare ger du utrymme åt andra att växa, bygger förtroende i en miljö där medarbetare känner stöd och delaktighet i verksamhetens mål.Kvalifikationer
- Chefs-och ledarerfarenhet. Det är meriterande om erfarenheten kommer från social omsorg, och särskilt värdefullt om du arbetat med målgruppen barn och unga.
- Kandidatexamen som socionom, beteendevetare eller annan kandidatexamen som arbetsgivaren anser motsvara behoven
- B-körkort
- God datorvana
- Trygg och erfaren i att leda möten och samverkansforum
Utöver den meriterande chefserfarenhet inom social omsorg som nämns ovan ser vi det som ett plus om du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga. Det är även meriterande om du har genomfört ledarskapsutbildningar som Utvecklande Ledarskap, Morgondagens Ledare och/eller utbildning inom förändringsledning.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt ledaruppdrag där tillit, närvaro och utvecklande ledarskap präglar vardagen. Du blir en del av en chefsgrupp med totalt tolv chefer som arbetar tätt tillsammans, stöttar varandra och tar ett gemensamt ansvar för helheten.
Du har oreglerad arbetstid och möjlighet att forma din arbetsdag utifrån verksamhetens behov. Som ny chef får du en gedigen introduktion, tillgång till chefsutbildningar och löpande kompetensutveckling. Du får också stöd av schemaplanerare och chef i beredskap inom våra dygnet-runt-verksamheter.
Du kommer att mötas av en närvarande och lyhörd chef som är mån om att vara nära verksamheten. Med lång erfarenhet från avdelningen och en god förståelse för både uppdraget och målgrupperna erbjuds ett stabilt och tryggt ledarskap. Din chef är närvarande i sitt ledarskap och ser till att du får det stöd du behöver när frågor uppstår - och finns där när du vill bolla tankar eller diskutera vardagens utmaningar.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om vi ser att du har en relevant profil för tjänsten så får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och ett kandidatmöte. Referenstagning genomförs alltid på slutkandidaten.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
På Barn- och ungdomsavdelningen handlägger vi myndighetsärenden för barn och unga 0-20 år och erbjuder öppenvårdsinsatser för barn och deras familjer. Vi är en arbetsplats med cirka 190 engagerade medarbetare. Med ett starkt fokus på delaktighet, utveckling och samskapande arbetar vi målmedvetet för att möta dagens och framtidens behov på ett modernt och hållbart sätt med en tydlig riktning, en varm arbetskultur och en vilja att ständigt förbättra stödet till kommunens invånare. Vårt arbete präglas av mod, nytänkande och handlingskraft och vi inspirerar varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
