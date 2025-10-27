Enhetschef , socialtjänsten
2025-10-27
Välkommen till vår härliga arbetsplats och Vaggeryds kommun.
Vi söker nu en enhetschef till Socialförvaltningens enhet - myndighet utredning barn och unga.
Tidigare chef i kommunen beskriver upplevelsen av att vara chef i Vaggeryds kommun;
"I Vaggeryds kommun får man plats att vara kreativ och innovativ vilket skapar förutsättningar i det komplexa sammanhanget vi befinner oss i. En ledning som ser efter sina medarbetare och anställda. Hög professionalitet med hög kompetens inom Socialförvaltningen där människan alltid är i fokus. Det jag är mest imponerad av är att den lilla kommunen är så stor i nyfikenhet och leder utveckling i det stora sammanhanget "
Som vår nya chefskollega kommer du ingå i ett team med två ytterligare enhetschefer.
Den positiva och drivna chefsgruppen består av totalt 6 chefer total, 3 på myndighet och 3 på hälso- och sjukvård och utgör ledningsgruppen som leds av en verksamhetschef.
Vi sitter i Vaggeryd på Storgatan 47, ett stenkast från stationen som erbjuder goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg och samåkning.
Vi vill bidra till positiva förändringar i människors liv. Vårt arbete bygger på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, rättssäkerhet och kreativa lösningar.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som chef inom enheten ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten med fokus på myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU). I ditt uppdrag ingår att:
• Leda och stödja socialsekreterare i deras arbete med utredningar och insatser enligt SoL och LVU.
• Säkerställa rättssäker handläggning och kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer.
• Ansvara för verksamhetens planering, uppföljning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
• Samverka med interna och externa aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende.
• Vara delaktig i strategiskt arbete kring förebyggande insatser och förbättringsarbete.
• Hantera personalfrågor, arbetsmiljö och kompetensutveckling inom enheten.
Du har 8 medarbetare i din arbetsgrupp,Tillsammans med medarbetarna, kollegorna och samverkansparter verkar du för att skapa effektiva arbetsformer för att möta målgruppens behov och framtida utmaningar. Vi erbjuder ett utvecklande och inspirerande arbete där beslutsvägarna är korta och där du, tillsammans med dina kompetenta medarbetare och chefskollegor leder med helhetssyn och nyttan för medborgaren i fokus.Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Erfarenhet av handläggning av ärenden enligt SoL och LVU.Kunskap om aktuell lagstiftning. Att du är lättsam, prestigelös och humor är egenskaper som vi uppskattar.Du är en god förebild som tydligt och med ett driv stimulerar till nya idéer. Du är bekväm med att våga vara chef och att ta beslut som krävs i din roll, samtidigt som du kan visa omtanke till dina medarbetare och dina kollegor.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi kommer ha löpande intervjuer under ansökningstiden.
Om du blir inbjuden till en intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
