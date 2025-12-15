Enhetschef Skogås fritidsgårdar, vikariat
2025-12-15
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Vi söker en modig och lösningsorienterad enhetschef till fritidsgårdarna i Skogås och Vårby. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på kvalitet, brett aktivitetsutbud och inkludering. Rollen innebär personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt nära samarbete i ledningsgruppen.
Om tjänsten
Fritidsgårdarna i Skogås (13-16 år, 16-19 år) och Vårby (13-16 år) erbjuder aktiviteter inom kultur och idrott och ska vara tillgängliga och inkluderande för alla.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för båda fritidsgårdarna. Du leder och fördelar arbetet i nära samarbete med medarbetarna och ansvarar för utvecklingen enligt arbetsplanen för 2026 med fokus på:
• Ökad kvalitet och bredare aktivitetsutbud
• Fler besökare och nya målgrupper
• Implementering av ledarskapsprogram för unga vuxna
• Vidareutveckling av projekt inom tjänstedesign
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 10 medarbetare samt budget- och resultatansvar. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen.
Tjänsten är ett föräldravikariat från mars 2026 i ca 9 månader, med möjlighet till förlängning 3 månader.
Vem är du?
Vi söker dig med:
• Relevant akademisk eller likvärdig eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet som chef/ledare med personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar
• Erfarenhet av förändringsarbete med hållbara resultat
• Erfarenhet av interkulturellt arbete och mångfald
• Mycket god kunskap om ungdomspolitik, Barnkonventionen och normkritik
• Kunskap om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Digital vana och goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande:
• Erfarenhet av transformerande ledarskap och tillitsbaserad styrning
• Arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
• Samverkan med fackliga parterPubliceringsdatum2025-12-15Dina personliga egenskaper
Du är en person som utstrålar trygghet och stabilitet, samtidigt som du har förmågan att hitta lösningar när utmaningar uppstår. Din kommunikativa styrka gör att du skapar tydlighet och förtroende, och du arbetar strukturerat med fokus på ordning och kvalitet. Du är prestigelös och värdesätter samarbete, vilket gör dig till en uppskattad lagspelare. Flexibilitet är en naturlig del av ditt arbetssätt - du anpassar dig snabbt till nya situationer och behov. Vi söker någon som drivs av engagemang och har rätt personliga egenskaper för rollen. Hos oss är mångfald en självklar styrka, och vi välkomnar alla som vill bidra till utveckling och inkludering.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Processen kommer bestå av tester, teamsintervju, intervju på plats hos oss, samt referenstagning. Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras vid anställning.
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Jordanos Kiflemariam, tel.08-535 347 81 Jordanos.Kiflemariam@huddinge.se
samt rekryteringspartner Rosa Karlsson Inanoglu tel. 08-535 381 54 Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
Enligt avtal. Så ansöker du
