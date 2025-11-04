Enhetschef Sjuksköterskeenheten
2025-11-04
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef till Sjuksköterskeenheten som vill anta utmaningen att fortsätta utveckla den kommunala primärvården och dess medarbetare. Tjänsten innebär ett delat ledarskap för sjuksköterskeenheten i nära samarbete med chefskollegor.
Det är ett utmanande uppdrag, men med bra stöttning av en stabil organisation, engagerade och kompetenta medarbetare och en väl fungerande ledningsgrupp. Du får ett tydligt, närvarande och engagerat stöd från verksamhetschef. Kommunövergripande pågår spännande utvecklingsarbete för att förbättra alla chefers förutsättningar i vardagen samt en resa att förbättra organisationens kultur.
Vi har ett öppet och konstruktivt samverkansklimat med t ex bistånd, äldreboenden, hemtjänstverksamheterna, funktionsstöd, våra privata utförare och med våra vårdgivargrannar. Vi har bra resultat på medarbetarenkät och goda resultat på senaste patientsäkerhetskulturmätningen.
Men vi är inte nöjda, vi vill fortsätta att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet för att möta framtiden på ett smart sätt. Riktningen är mot en ännu mer teambaserad, proaktiv och personcentrerad vård. Vi söker dig som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av en digitaliserad, patientsäker och kostnadseffektiv kommunal hälso- och sjukvård med arbetssätt som ger arbetsglädje och hållbar arbetsmiljö.
Du leder tillsammans med de andra enhetschefskollegorna, men har eget ansvar för en del av enhetens medarbetare, ekonomi och arbetsmiljöuppgifter. Du säkerställer att patienter och deras anhöriga på ett kostnadseffektivt sätt får en personcentrerad, trygg och säker vård som överträffar förväntningarna. Därför ingår det som en viktig del i dina arbetsuppgifter att fortsätta att utveckla arbetssätt och relationer inom vårdsamverkan SAMLA.
I din roll som enhetschef ansvarar du för att leda och inspirera medarbetare till att nå verksamhetens mål. Du förväntas arbeta med ett närvarande och coachande förhållningssätt och skapa förutsättningar för att verksamhetens förbättringsgrupper, samordnare och administratörer fortsätter att utveckla kompetens och arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår en betydande del att säkerställa att medarbetare kan utveckla och utvecklas och bidrar till en god samverkan med andra verksamheters företrädare.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst ett års vitsordad erfarenhet som första linjens chef inom kommunal primärvård.
Mångårig erfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom kommunal primärvård.
Formell kompetens inom områden som Utvecklande ledarskap, ekonomi och arbetsmiljö, särskilt med fokus på sociala hälsorisker.
Dokumenterad erfarenhet av att leda patientsäkerhets-, förbättrings- och utvecklingsarbete inom liknande verksamhetsområde, gärna med inriktning mot digitalisering samt kompetens- och karriärvägsmodeller.
God kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i administrativa system och digitala verktyg som används inom kommunal verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet från Sjuksköterskeenheten i Lerum.
Har särskilt intresse för digitalisering och förbättrings-/utvecklingsmetoder som du kan omsätta i praktiken i ditt ledarskap.
Tillträde enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
