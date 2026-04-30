Enhetschef Sjuksköterskeenheten
2026-04-30
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Sjuksköterskeenheten ansvarar tillsammans med Rehabenheten för kommunal primärvård för ca 750 patienter i hela Lerums kommun. På enheten finns ca 70 årsarbetare som består av sjuksköterskor, två metodutvecklare, samordnare och administratör. Enheten ingår i verksamhetsområde hälso- och sjukvård, hälsofrämjande inom Sektor stöd och omsorg och leds av en verksamhetschef med egen hälso- och sjukvårdsbakgrund. Två verksamhetsutvecklare arbetar även inom verksamhetsområdet. Sjuksköterskeenheten är väl fungerande med bra resultat på medarbetarenkät och goda resultat på senaste patientsäkerhetskulturmätningen. Det finns ett gott och utvecklingsinriktat samverkansklimat med tex rehab, hälsofrämjande, bistånd, äldreboenden, hemtjänstverksamheterna, funktionsstöd, våra privata utförare och med våra vårdgivargrannar i närområdet. Som enhetschef har du väl etablerat stöd av HR, ekonomi och andra stödfunktioner.
Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef till Sjuksköterskeenheten som ska leda enheten tillsammans med chefskollegor.
I ditt uppdrag säkerställer du att patienter och deras anhöriga på ett kostnadseffektivt sätt får en personcentrerad, trygg och säker vård. Du leder tillsammans med de andra enhetschefskollegorna, men har eget ansvar för en del av enhetens medarbetare, ekonomi och arbetsmiljöuppgifter. Du säkerställer genom struktur och tydlighet att enheten når verksamhetens mål samt har ett kunskapsbaserat och effektivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Du säkerställer att våra medarbetare har en hållbar arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb genom ett välfungerande proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
I chefsuppdraget ingår att driva förändringsarbete i riktningen mot en ännu mer teambaserad, proaktiv och personcentrerad vård. Inom vårdsamverkan vidareutvecklar vi hälso- och sjukvården i hemmet där allt fler vårdaktörer vårdar patienten. Därför är deltagande i formella och informella forum för vårdsamverkan en viktig del av ditt uppdrag. Du leder så att införande av ny teknik och digitalisering sker på ett hållbart och säkert sätt.
Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för dig som enhetschef. I Lerum arbetar vi sedan ca ett år enligt Kompetens- och karriärvägsmodellen för legitimerad personal som tagits fram i samverkan i GR och vi tycker den hjälper oss på ett bra sätt. Din uppgift är att fortsätta implementeringen och vidareutveckla det arbetssättet. Du ska också stödja våra engagerade handledare att jobba med Peerlearningmodellen så att våra VFU-studenter får en bra erfarenhet hos oss. Under 2026 och 2027 implementerar vi i Lerum också modellen för Utvecklande medarbetarskap.
Se gärna vår film om verksamhetenhttps://play.quickchannel.com/play/ai809k1Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
* flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska eller annan legitimerad vårdprofession.
* flerårig chefserfarenhet från hälso- och sjukvårdsverksamhet med helhetsansvar för ekonomi, personal och verksamhet.
* god kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* arbetslivserfarenhet från kommunal primärvård som chef eller sjuksköterska.
* specialist/vidareutbildning inom hälso- och sjukvård och/eller ledarskap
* erfarenhet av att leda förbättrings- och utvecklingsarbete gärna med inriktning mot digitalisering
* erfarenhet av strategiskt arbete med kompetensförsörjning.
* goda kunskaper i administrativa system och digitala verktyg som används inom kommunal verksamhet.
* B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske 29 maj och 1 juni. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
* Ett uppdrag där du utifrån invånarnas behov utvecklar det personcentrerade arbetssättet och stärker samverkan.
* Kompetenta kollegor som arbetar nära varandra.
* Tydligt, närvarande och engagerat stöd från verksamhetschef som också har hälso- och sjukvårdsbakgrund.
* Förmåner som tex löneväxling, semesterväxling, tillgång till företagshälsovård, friskvårdsbidrag och personalstöd samt viss möjlighet till distansarbete.
* Kompetensutveckling, inklusive kommunens Ledarutvecklingsprogram. Vill du veta mer om ledarskapsutveckling i Lerums kommun. Läs här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/ledarskapsutveckling
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323082".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
443 80 LERUM
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Lotta Jonzén Lotta.Jonzen@lerum.se 0302-52 22 11
9886733