Enhetschef SiS ungdomshem Nereby, Bergsjön
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Nereby har i uppdrag att driva två avdelningar i Bergsjön. Vi söker nu en enhetschef till avdelning Glose, med uppdraget MBB, mottagning och behovsbedömning. Uppdraget innebär att SiS ska så tidigt som möjligt identifiera ungdomens individuella behov för att effektivt kunna matcha insatser med rekommendationer och planera en vårdkedja tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj.
Det åligger dig som chef att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler och riktlinjer. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar inom din avdelning. I ledarskapet och arbetsuppgifterna ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du sitter med i ledningsgruppen och rapporterar till institutionschefen. Du ingår i institutionens chefberedskap enligt rullande schema. Du förväntas även att tjänstgöra vid våra övriga enheter i Harestad belägna i Kungälvs kommun.
Alla enhetschefer ingår i ett nätverk med kollegor i samma yrkesroll, och samlas regelbundet för fortbildningsdagar. SiS har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare och du har stora möjligheter att öka och utveckla din kompetens.
Utgångspunkten för ledarskapspolicyn inom SiS är visionen om en plats för förändring, den statliga värdegrunden samt verksamhetens behov. SiS har fattat beslut om en gemensam ledarskapspolicy. Ledarskapet inom SiS ska enligt den nya policyn utgå ifrån olika områden/ledarkriterier, såsom ansvar för helheten, agera som en god förebild, driva utveckling samt främja ett gott samarbete med tydlig kommunikation.Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt vårt ledarskap.
Du ska också ha:
• Adekvat utbildning, kandidatexamen inom personal, beteende eller vårdvetenskap med 180 högskolepoäng.
• Arbetslivserfarenhet av människor i utsatt situation samt erfarenhet av ledning och styrning, har du erfarenhet av omorganisering är det meriterande.
• Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
Meriterande
• Ledarskapserfarenhet från arbete inom ungdomsvård, institutionsvård, socialtjänst eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst, skola eller psykiatri.
• Kunskaper om särskilda befogenheter kopplat till LVU samt erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Du behöver ha förmåga att engagera din personal och skapa ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, utveckling och arbetsgläde. Genom att involvera dina medarbetare skapar du förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Innan anställning fattar arbetsgivaren beslut om utdrag ur belastningsregister och misstankarregister.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Sofia Boman, IC 010-453 32 01
HR: Elin Samuelsson, 010-453 31 04
Saco-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Sasa Mitic, 010-453 33 80
ST/OFR, Stefan Eriksson, 072-553 61 31
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort.
Statens institutionsstyrelse
9829334