Enhetschef Plattform Lerum

Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums kommun startade i januari 2019 en ny enhet Plattform Lerum, i samverkan mellan Sektor lärande och Sektor stöd och omsorg. Plattform Lerum ska med fokus på främjande och förebyggande insatser för barn, unga och familjer bidra till att utveckla kommunens arbete med tidiga insatser och till den sociala hållbarheten. Syftet är att erbjuda ett lättillgängligt, familjecentrerat och samordnat stöd till familjer med barn i åldrarna 0 till 20 år. Med målet ökad psykisk hälsa för barn och unga och fullföljda studier ska enheten ha nära samverkan med förskola, skola, socialtjänst och sjukvård och fungera som en brygga dem emellan.
Plattform Lerum innefattar kommunens befintliga familjecentralsverksamhet, vilken består av Familjecentralen i Gråbo och Floda, fältverksamhet och insatser med fokus på att samordna och erbjuda stödjande insatser för familjer med barn i skolåldern. Föräldrarådgivning och föräldrastöd erbjuds till föräldrar med barn i alla åldrar. Skolsocialt team, närvaroteam och socionom i förskolan är också organiserade inom enheten.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef för verksamheten. I ditt uppdrag ingår att ansvara för personal och ekonomi samt driva utvecklings- och förbättringsarbete på ett systematiskt sätt tillsammans med drygt tjugo medarbetare. Plattform Lerum finns organisatoriskt inom Sektor utbildning och du samarbetar regelbundet med rektorer och övriga enhetschefer inom sektorn och i förvaltningen. Uppdraget är brett med många olika arbetsuppgifter och kontakter såväl internt som externt.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete i komplexa organisationer och av samverkan med olika myndigheter/sektorer (skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård mm). Du har stor kommunikativ kompetens och leder med förtroende, tydlighet, öppenhet och ett stort engagemang för verksamheten.
Du är strukturerad med en god förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och har för uppdraget relevant högskoleutbildning (från det pedagogiska eller sociala området) och tidigare chefserfarenhet från verksamhet som riktar sig till barn, unga och familj. Meriterande är erfarenhet från socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
