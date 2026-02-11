Enhetschef på Villa Råsunda i Solna
2026-02-11
Nu söker vi på Villa Råsunda i Solna en Enhetschef för HSL provanställning under 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning och 100%. sysselsättningsgrad. Tjänsten innebär administrativ tid 50 % och resterande tid 50% som sjuksköterska i omsorgen. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider, Måndag - fredag kl 8.00-16.30. Inga helgdagar.
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt Du arbetar nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
I rollen som Enhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Enhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Villa Råsunda
Mitt i hjärtat av Solna ligger Villa Råsunda. Vi har 72 ljusa och moderna lägenheter fördelade på 5 våningsplan. Våra platser är för personer som är 50 år och äldre.
Alla som bor hos oss har någon form av psykisk ohälsa. Det kan handla om många olika diagnoser, exempelvis schizofreni eller bipolär sjukdom. Några har aldrig fått någon diagnos, men levt ett liv med psykiska problem och/eller funktionsnedsättning. En del har bott hemma, andra kommer från olika typer av grupp- eller psykiatriboenden
Vår personal har särskild kompetens kring psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med fokus på frihet, ansvar, och inflytande hos den enskilde. Vi utformar stöd och aktiviteter efter varje individs önskemål och förutsättningar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
Du är legitimerad sjuksköterska och erfarenhet av äldreomsorg. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan.
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Merit är tidigare ledarskap samt erfarenhet inom psykiatri.
Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Har du frågor? Kontakta gärna:
Verksamhetschef Nayereh Nowbakht nayereh.nowbakht@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här. www.vardaga.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
