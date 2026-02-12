Enhetschef öppna ungdomsverksamheten
2026-02-12
I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Kultur- och fritidsförvaltningen driver och förvaltar kommunens kultur- och fritidsanläggningar som bibliotek, kulturhus, konsthallar, ungdomsgårdar, kulturskola, teater samt idrottsanläggningar. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen har två avdelningar - kultur och bibliotek samt fritid.
Fritidsavdelningen ansvarar för de kommunala idrottsanläggningarna, ungdomsgårdsverksamhet och seniorverksamhet samt delar av friluftslivet. Avdelningen ansvarar också för bidrag och stöd till föreningslivet inom idrottsområdet. Ett viktigt uppdrag för hela fritidsavdelningen är dialog med föreningslivet inom flera olika områden. Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp barn och unga genomsyrar arbetet inom hela förvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att planera, utveckla och leda förvaltningens öppna ungdomsverksamhet. Enheten har för närvarande 17 medarbetare samt en mindre grupp behovsanställda fördelade på sex ungdomsgårdar, en mobil ungdomsverksamhet samt tre riktade insatsområden mot särskilda ungdomsgrupper. Du ingår i fritidsavdelningens ledningsgrupp och verksamhetschef Fritid är närmaste chef.
I uppdraget ingår samverkan och nätverksarbete med andra kommunala förvaltningar, civilsamhälle, föreningar, andra kommuner samt även andra för verksamheten nödvändiga och utvecklande kontakter. Du har personalansvar, verksamhets- och budgetansvar.
En översyn har genomförts av enhetens samlade verksamhet och organisation vilket innebär ett förestående utvecklingsarbete som du förväntas leda.Kvalifikationer
Öppna ungdomsverksamheten har en erfaren, kompetent och mångfacetterad personal och vi söker nu en erfaren och strukturerad ledare för verksamheten.
Vi söker Dig som har erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag inom ungdoms- och fritidsområdet och en tydlig vision över hur detta område kan utvecklas i den växande kommunen samt är engagerad i ungdoms- och fritidsfrågor. Du vill bidra till att skapa en helhetssyn kring ungdomars välmående, delaktighet, inkludering och sociala sammanhang samt betydelsen av en aktiv fritid för alla oavsett förutsättningar och intressen.
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet att leda förändrings- och utvecklingsprocesser av verksamhet samt har kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete, som KEKS eller liknande. Önskvärt är också erfarenhet av att arbeta med digitalisering och digital ungdomskultur.
Du har relevant akademisk utbildning eller annan likvärdig kompetens inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från att leda ungdomsgårdsverksamhet och arbete med barn och unga är meriterande.
Du har ledarerfarenhet, förmåga till helikopterperspektiv och inser värdet av omvärldsbevakning samt i att bygga goda relationer såväl internt som externt.
Som ledare är du en tydlig och rak person med integritet som har förmåga att entusiasmera och skapa ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat. Du har en positiv grundinställning, arbetar för verksamhetens bästa och är lösningsfokuserad.
Din samarbetsförmåga är god och du har förmåga att påverka både inom verksamheten och utåt i samhället. Samarbetsförmågan är av stor vikt då samverkan både inom kultur- och fritidsförvaltningen och med andra förvaltningar är en viktig del av arbetet.
Du ska ha en god kommunikativ förmåga såväl skriftligen som muntligen. Arbetet kräver strukturerat arbetssätt och förmåga att systematiskt och metodiskt föra utveckling framåt.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och med fackliga samverkan. Vana att arbeta i digitala system är en förutsättning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav B-körkort.
ÖVRIGT
Intervjuomgång 1 sker som en kortintervju via Teams. Uttagna därifrån kommer går vidare till intervjuomgång 2 som sker på plats i Varberg. Kandidater uttagna till intervjuomgång 2 kommer också få genomgå rekryteringstester inför sitt intervjutillfälle.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
