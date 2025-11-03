Enhetschef miljö
2025-11-03
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Samhällsbyggnad har en central roll i att skapa en attraktiv och hållbar kommun, där människor trivs att bo och verka. Vi arbetar för att utveckla kommunen inom många olika områden till exempel plan och bygg, miljö- och hälsoskydd, mark och exploatering, vatten och avlopp, avfall, gata och trafik.
Verksamheten Bygg Miljö ansvarar för tillsyn, prövning samt information och rådgivning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, bygglov och bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten är indelad i två enheter samt en jurist och en administrationsgrupp som rapporterar direkt till verksamhetschef. Idag arbetar drygt 30 personer i verksamheten.
Ditt uppdrag blir att styra och leda miljöenheten som består av 14 medarbetare och att tillsammans förvalta och vidareutveckla rutiner, processer och arbetssätt på enheten och i verksamheten. Du har budgetansvar samt personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare. Du ansvarar även för kvalitetssäkring av leveranser och en rättssäker tillämpning med ett gott bemötande.
Som chef och ledare skapar du förutsättningar för enheten att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Du ger stöd och ledning i handläggningen, både utifrån ett kundperspektiv och den lagstiftning vi arbetar enligt. Du verkar för att enheten genom sitt arbete bidrar till ett gott företagsklimat där en bra dialog med dem vi är till för är A och O.
Du verkar vidare för ett gott arbetsklimat genom att tillvarata och uppmuntra medarbetarnas förmågor, engagemang och kreativitet. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och har där ett delat ansvar för verksamhetens utveckling och för samverkan både inom verksamheten och med andra verksamheter i kommunen. Du närvarar på Tekniska myndighetsnämndens sammanträden där du både föredrar ärenden och är ett stöd till handläggare i deras föredragningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen och som har erfarenhet av att arbeta som chef eller i annan ledande funktion som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av utvecklings-och/eller förändringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från systematisk verksamhetsutveckling och projektledning och vi ser gärna att du har erfarenhet inom myndighetsutövning.
Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som enhetschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du besitter en god kommunikativ förmåga, är metodisk och systematisk och har god kunskap om arbetsmiljöarbete och arbetsmiljölagstiftning. Du har ett intresse för grupputveckling och vill vara med och leda verksamheten i nära samarbete med chefskollegor och ledningsgrupp.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
B körkort för manuellt fordon är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
