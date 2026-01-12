Enhetschef med kliniskt psykologarbete
2026-01-12
Capio Hjärnhälsan Privat är en del av Capio specialistkliniker och erbjuder bedömningar, och behandlingar inom olika typer av uppdrag inom psykiatri, rehabilitering, beroende och långvarig smärta. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna med uppdrag från region Uppsala.
Största delen av våra kunder kommer från privat - och försäkringsfinansierad vård. På vår mottagning arbetar övriga professioner såsom specialistläkare, psykologer, rehab koordinator, sjuksköterska och fysioterapeuter vilket skapar goda förutsättningar för samordnad och evidensbaserad vård. Vi värnar om en arbetsmiljö präglad av delaktighet, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Din roll
Som enhetschef med kliniskt psykologarbete ansvarar du både för att vara behjälplig verksamhetschef med ledningsarbete såsom verksamhetsplanering, kvalitetssäkring, hålla budget och utveckling av enheten samt för kliniskt psykologiskt arbete. Du kommer i grunden att ha en klinisk tjänstgöring där du bedömer, utreder och behandlar patienter enligt gällande riktlinjer.
Vi är ett multiprofessionellt team och arbetar för att skapa förutsättningar för goda patientflöden, hög tillgänglighet och kontinuitet i vården. En del av arbetet innebär att utveckla arbetssätt, handleda medarbetare och bidra i förbättringsarbete samt att säkerställa att vården följer evidensbaserade metoder och lokala rutiner.
Vi är i en utveckling och expansionsfas vilket innebär att du bör ha förmågor såsom:
Flexibilitet och anpassningsförmåga - Expansion innebär förändringar, som innebär att kunna hantera hantera osäkerhet och snabbt justera planer.
Stress- och motståndskraft - Förmåga att behålla lugnet under press och fatta beslut även när det är mycket som händer.
Kommunikativ och relationsbyggande - Måste kunna skapa förtroende hos medarbetare, patienter och externa partners.
Ledarskapsförmågor:
Strategiskt tänkande - Förstå helheten: ekonomi, bemanning, kvalitet och marknad.
Förändringsledning - Kunna driva förändring, hantera motstånd och skapa engagemang i teamet.
Beslutsförmåga - Våga fatta snabba och välgrundade beslut när nya möjligheter eller problem uppstår.
Förståelse för affären och verksamhetsutveckling:
Ekonomisk kompetens - Expansion kräver budgetkontroll, investeringar och lönsamhetsanalys.
Marknadsförståelse - Veta hur man attraherar nya patienter och samarbetar med försäkringsbolag.
Kvalitetsfokus - Säkerställa att vården håller hög standard även när volymen ökar.Dina arbetsuppgifter
Kliniskt psykologiskt arbete med mottagningsbesök, utredningar och behandling
Leda och utveckla enheten tillsammans med verksamhetschef
Delta i och initiera förbättrings- och utvecklingsarbete
Handledning och kompetensutveckling för medarbetare
Samarbeta med andra professioner internt och med externa vårdgivare och företag
Säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och efterlevnad av riktlinjer
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande och tillgänglig chef/ledningsstöd
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med god klinisk erfarenhet, gärna inom privat och försäkringsvård. Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsansvar är meriterande. Du är trygg i rollen som chef och samtidigt aktivt kliniskt verksam.
Vi ser att du har följande egenskaper och kompetenser:
Legitimation som psykolog och dokumenterad klinisk erfarenhet
Erfarenhet eller utbildning inom ledarskap och personalansvar
Förmåga att planera, prioritera och driva förbättringsarbete
Goda kommunikationsfärdigheter och vana att samarbeta i team
Intresse för verksamhetsutveckling och digitala arbetssätt
God förmåga att skapa struktur och säkerställa patientsäkerhet
Vi ser gärna att du
har erfarenhet av multiprofessionellt samarbete
har erfarenhet av att arbeta med utredningar och evidensbaserade behandlingar
kan kombinera klinisk kompetens med strategiskt ledarskap
Tillsvidareanställning, heltid, tjänstgöring dagtid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse. 6 mån provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
