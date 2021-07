Enhetschef Mät-och kartenheten - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2021-07-06Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.2021-07-06Välkommen till arbetsplatsen där vi leder ett stadsbyggande i världsklass! Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång och vi är med där och när det händer. Geodataavdelningens uppdrag är att förse staden med grundläggande geografisk information (geodata) och tjänster samt ansvara för IT-verksamheten på stadsbyggnadskontoret. Vi är ett stöd till samtliga avdelningar. Avdelningen består av enheterna Mät- och kart, IT samt GIS och här arbetar ca 55 medarbetare. Tjänsten som enhetschef för Mät- och kartenheten som vi nu rekryterar ansvarar för insamling av dessa grundläggande geodata.Ditt uppdrag som enhetschef kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten vid Mät- och kartenheten. Enheten arbetar processinriktat och har till uppgift att utföra mätningar i samband med bygglov och lantmäteriförrättningar, uppdatera de geografiska databaserna och producera nybyggnadskartor. Enheten har en viktig roll i att förse olika kartprodukter samt stadens digitala tvilling med information av rätt kvalitet.Tjänsten innebär fullt personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar för 20 ingenjörer och tekniker. Som enhetschef arbetar du på uppdrag av avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.Den smarta och hållbara staden utvecklas här och nu och nu söker vi dig som vill vara med och bidra till detta. Göteborgs stad identifierar data som en strategisk resurs och våra grundläggande geodata som avdelningen ansvarar för är avgörande för stadens utveckling. Just nu tar vi kliv både i Göteborg och nationellt kring geodata. Tjänsten innebär att vara med och påverka denna utveckling och tillgodose nuvarande och framtida behov av geodata i Göteborgs stad. Nu har vi möjlighet att göra skillnad. Vi är gärna med och driver utvecklingen av nya innovativa metoder för insamling genom att använda den senaste tekniken såsom AI mm. Sedan några år har Göteborgs stad öppna grundläggande geodata vilket gör det möjligt för alla som vill att fritt ta del av aktuella och uppdaterade geodata på goteborg.se.Sa vi förresten att stadsbyggnadskontoret är Sveriges mest jämställda arbetsplats 2021 enligt Nyckeltalsinstitutet?Vi vill att du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, gärna inom enhetens verksamhetsområde eller en bredare utbildning inom samhällsbyggnad. Det är viktigt att du har förmåga till helhetsperspektiv och du får gärna vara mer generalist än specialist. Kunskaper inom mätning och insamling och uppbyggnad av geografiska databaser är dock meriterande. Vi ser gärna att du har haft liknande chefsuppdrag tidigare.Som person är du drivande och ansvarstagande gentemot dig själv och din omgivning. Din kommunikationsförmåga är mycket god och du har lätt för att samarbeta både internt och med externa kunder. Du är initiativrik, målinriktad och har tydligt kundfokus i ditt sätt att vara.I din ledarroll tycker du om att utveckla verksamheten och medarbetarna. Du är en lyhörd, närvarande och kommunikativ chef som genom ett coachande förhållningssätt leder och inspirerar din enhet att nå målen som du själv är med och formulerar. I rollen krävs mod, integritet och förmåga att prioritera.Körkort klass B är ett krav.Då rekryteringen pågår under semesterperiod kommer tillsättningen av tjänsten att ta något längre tid. Första intervjuer är preliminärt inplanerade till vecka 33.ÖVRIGTVi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Göteborgs kommun5850602