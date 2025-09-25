Enhetschef måltidsservice mot Äldreomsorgen
2025-09-25
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kungälvs kommun söker en engagerad och erfaren enhetschef för måltidsservice med inriktning mot äldreomsorg och skola.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att leda och utveckla våra tjänster för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet. Delaktighet och flexibilitet är några av våra pusselbitar, hos oss kommer du till ett gott gäng i en trivsam arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling. Detta då man kommer arbeta gränsöverskridande i samarbete med personal från till exempel äldreomsorgen.Dina arbetsuppgifter
- Leda och utveckla måltidskoncept på strategisk och operativ nivå.
- Ansvara för personalledning, kompetensutveckling, produktutveckling och genomgående kvalité.
- Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och riktlinjer.
- Budget- och resultatansvar.
- Samverka med andra enheter och externa aktörer för att förbättra och utveckla tjänsterna för en totalupplevelse.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som chef bedömer likvärdig.
- Utbildad kostekonom med erfarenhet av att arbeta som köksmästare.
- Minst fem års ledningsgruppserfarenhet.
- Erfarenhet av nystart/uppbyggnad av verksamheter.
- Genomfört projektarbeten inom måltid.
- Ha flerårig erfarenhet av måltidsutveckling från både större och mindre verksamheter i både privat och offentlig sektor - med inriktning äldreomsorg.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ med nytänkande.
- Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga i alla olika led.
- Intresserad av digital utveckling/digitalisering och kulturell utveckling.
- Erfarenhet från marknadsföring inom sociala medier.
- B-körkort.
Vi erbjuder:
- En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling.
- Möjlighet att vara med och forma framtidens serviceuppdrag i Kungälvs kommun.
- Arbeta aktivt med våra olika servicefunktioner med digitalisering i fokus.
- Möjlighet att med stark förmåga få driva projekt, analysera behov och omsätta idéer till konkreta resultat.
- Arbeta med leveranser av kvalité och smak för helheten.
Urval och intervjuer kommer att ska löpande.
Interna referenser kommer att tas om sådana finns.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Om du är redo att anta en spännande utmaning, skicka in din ansökan redan i dag!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Kungälvs kommun
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad
Karin Blomster 0303-239065
