Enhetschef LSS
Degerfors Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-07-10
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, Degerfors
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Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för driften av kommunens grupp och service bostäder. Du leder och stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet och arbetar aktivt med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Du kommer att driva förändrings- och utvecklingsarbete, främja en tillitsbaserad styrning, och se till att alla insatser är individuellt anpassade och kvalitativa.
Rollen innebär också att samverka med anhöriga, externa samarbetspartners och andra verksamheter inom kommunen för att säkerställa en helhetssyn kring de boendes välbefinnande. Du kommer även att ansvara för budget och personalplanering samt verka för en långsiktig och hållbar utveckling av våra tjänster.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialt arbete, vård och omsorg, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att leda inom LSS-verksamhet är meriterande. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och förmåga att skapa en engagerande arbetsmiljö där medarbetarnas kunskap och initiativ tillvaratas. Vi ser också att du har goda kunskaper om LSS-lagstiftningen och en förståelse för de unika behov som finns inom områdets verksamheter.
Du har goda kommunikativa färdigheter, är strukturerad och flexibel, och kan hantera både strategiska och operativa frågor. Du bör också kunna fatta självständiga beslut och ha en förmåga att anpassa dig till förändringar. B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Ta chansen att göra skillnad i Degerfors kommun och bli en del av vårt dedikerade team. Välkommen med din ansökan och hjälp oss att forma framtidens LSS-omsorg!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
693 80 DEGERFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, LSS & Personlig assistans Kontakt
Områdeschef
Stefan Appel stefan.appel@degerfors.se +4658648245 Jobbnummer
9998876