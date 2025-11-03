Enhetschef lokaler och säkerhet
2025-11-03
Vill du ha ett uppdrag där du får kombinera strategiskt tänkande med att ibland själv vara en del av genomförandet? Vi söker en erfaren chef till enheten lokaler och säkerhet. En roll där du får leda utvecklingen av våra lokal- och säkerhetsprocesser och bidra till att skapa hållbara och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och unga i hela Skellefteå.
DIN ROLL
Som enhetschef för lokaler och säkerhet leder du ett engagerat team som ansvarar för att våra skolor och förskolor har trygga, funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Du har en strategisk roll där du planerar, samordnar och utvecklar arbetet med lokalfrågor - men också en operativ del där du själv deltar i projekt, utredningar och processer. Det kan handla om allt från att projektleda ny-/till- och ombyggnationer till att förbereda flytt in i nya alternativt tillfälliga lokaler.?
Du har som enhetschef ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Det innebär att du leder och motiverar medarbetarna i det dagliga arbetet och skapar struktur, riktning och samsyn i en vardag som stundtals är händelserik. En viktig del av uppdraget handlar om att bygga vidare på den höga kompetens som finns i teamet - och samtidigt fortsätta utveckla en kultur som präglas av samarbete, delaktighet och arbetsglädje. I uppdraget ingår även att genomföra, skriva och kvalitetssäkra tjänsteskrivelser, utredningar och beslutsunderlag kopplade till enhetens ansvarsområde. Du representerar förvaltningen i olika forum vilket innebär att du ofta fungerar som en viktig länk mellan verksamheterna, förvaltningarna och nämnderna.
Utöver lokalfrågorna har du ett övergripande ansvar för förvaltningens säkerhetsarbete. Det innebär att du samordnar och utvecklar processer som stärker tryggheten i våra verksamheter.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har tidigare arbetat som chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och har visat framgång i den rollen. Som enhetschef använder du ditt ledarskap för att skapa tydlighet i uppdraget, driva processer framåt och bygga ett arbetsklimat där dina medarbetare trivs och utvecklas.
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom samhällsplanering, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap eller fastighetsekonomi - eller en utbildning som på annat sätt gett dig förståelse för hur lokaler kan planeras, byggas och användas på ett effektivt och verksamhetsanpassat sätt.
För att lyckas i rollen behöver du förstå hur projekt och processer drivs - från planering till genomförande och uppföljning - och ha en god ekonomisk förståelse. Du är analytisk och strukturerad, men också relationsskapande och hänsynstagande i ditt ledarskap. Med ditt engagemang och din närvaro bygger du förtroende, samarbete och delaktighet.
Rollen kräver goda kunskaper i svenska och att du är trygg i att både skriftligt och muntligt presentera och förklara komplexa frågor inför olika grupper. För tjänsten krävs B-körkort, eftersom arbetet ibland innebär resor mellan olika verksamheter. Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad, där vi tillsammans arbetar för att varje barn, elev och deltagare varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet.
Som enhetschef är du en del av ledningsteamet på avdelningen kommunalt uppdrag, där du tillsammans med andra enhetschefer bidrar till helhetsperspektiv, gemensam utveckling och ett nära samarbete över enhetsgränserna. Arbetsplatsen finns i Stadshuset, där vi arbetar aktivitetsbaserat i moderna lokaler. Här finns både flexibilitet och gemenskap.?
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Kontakt
Avdelningschef
