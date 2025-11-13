Enhetschef internationell samordning
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och strategisk ledare med erfarenhet av att leda andra i förändring? Hos oss får du ett ansvarsfullt uppdrag där du leder enheten för internationell samordning och deltar i Socialstyrelsens arbete med att utveckla svensk vård och omsorg.
Om tjänsten
Socialstyrelsen inrättar en enhet för internationell samordning för att strategiskt stärka den internationella verksamheten och öka stödet i internationella frågor på andra avdelningar.
Enheten är placerad vid avdelningen Generaldirektörens stab och du rapporterar till stabschefen. Som enhetschef leder och utvecklar du arbetet på den egna enheten med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Initialt handlar arbetet om att bygga upp strukturer, strategier och arbetssätt för enheten liksom att närmare identifiera och rama in enhetens uppdrag och uppgifter framåt. Socialstyrelsens uppdrag som central kunskapsmyndighet för vård och omsorg och som sektorsansvarig inom vård, hälsa och omsorg gör exempelvis att det finns ett ökat behov av strategisk samordning och styrning av frågor inom området global hälsa.
Socialstyrelsens uppdrag som central kunskapsmyndighet för vård och omsorg och som sektorsansvarig inom vård, hälsa och omsorg gör exempelvis att det finns ett ökat behov av strategisk samordning och styrning av frågor inom området global hälsa.
Om dig och ditt ledarskap
För att lyckas i uppdraget behöver du ha förmågan att strategiskt leda i komplexa sammanhang. Du är kommunikativ, strategisk och kan bygga förtroende i samverkan med många olika aktörer.
För att trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du är trygg i ditt ledarskap. Du är mycket bra på att samarbeta och skapa relationer och nätverk. Rollen kräver att du är ansvarstagande, strukturerad och uthållig i ditt arbete. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du till dialog och delaktighet.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• akademisk examen som Socialstyrelsen bedömer som relevant,
• flerårig aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar,
• stor erfarenhet av internationellt samarbete inom Socialstyrelsens verksamhetsområde,
• mycket god kunskap om statlig styrning och förvaltning,
• stor erfarenhet av samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och andra nationella och internationella aktörer,
• erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit förändrings- och utvecklingsarbete,
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår från kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har förtroendearbetstid och förlägger den i samråd med din chef. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir enhetschef och din placering är i avdelningen Generaldirektörens stab.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste därför vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. I urvalsprocessen kommer tester att användas.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Chefspoolen. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på tel. 070-995 58 88.
Om du har frågor om tjänsten går det också bra att kontakta stabschef Urban Lindberg. Facklig företrädare för SACO-s är Isabelle Ålander, Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven rekryteringskonsult ovan.
Välkommen med din ansökan senast 4 december 2025. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9602644